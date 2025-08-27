В Кемерове может исчезнуть знаменитый Рудничный бор

Столица Кузбасса может потерять уникальный природный памятник. Рудничный бор, который располагается прямо в центре города, рискует исчезнуть уже через 30 лет. Такой срок ему отвели ученые. Вековые деревья засыхают, и любая искра приведет к масштабному пожару. От огня пострадают и соседние жилые кварталы. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас узнал, есть ли шансы спасти лесной массив, который сравнивают с Центральным парком в Нью-Йорке и Королевским в Лондоне.

Рудничный бор — лесной массив прямо в центре индустриального Кемерова. Уникальное природное явление. Больше 250 тысяч сосен, двадцатиметровые вековые великаны.

Несмотря на свою мощь и красоту, теперь бор тихо умирает. Сосны сохнут, теряют хвою, оседают и валятся. Там, где еще недавно был живой лес, остаются лишь гниющие стволы и сухая трава.

«Хотелось бы чтобы состояние было лучше. Много поваленных деревьев, много травы», — говорит Людмила Иванова, жительница Кемерова.

Ученые ставят диагноз и делают не утешительный прогноз: жить лесу осталось не более трех десятилетий. Сосны перестали давать потомство — их семена больше не могут пробиться сквозь плотный, мертвый подлесок, сорные виды угнетают молодняк.

Земля под деревьями потеряла былую плодородность — деградация почвы ускоряет гибель. Ученые настаивают: спасение возможно, но требует немедленных и решительных действий. Нужно постоянно вычищать подлесок и восстановить ярусность леса.

«Рубка ухода или санитарная рубка, когда старые и больные деревья убирают. Образуется поляна и там можно высаживать молодые сосны, которые будут обеспечивать возобновление постоянное», — объясняет доктор биологических наук Андрей Куприянов.

А ведь исчезнуть лес мог еще век назад, когда на правом берегу Томи открыли угольные шахты. Деревья собирались пустить на их строительство. Но когда бор увидели американские специалисты, которых пригласили развивать промышленность тогда еще молодой советской республики, их поразил этот размах и величие. Зеленая территория посреди города напомнила Центральный парк Нью-Йорка.

Но, пожалуй, самая страшная потенциальная угроза для усыхающего леса — огонь. По прогнозу, весь бор в случае пожара может выгореть всего за 45 минут. Это словно огромный костер прямо в центре Кемерова, остается лишь бросить спичку. Поэтому уже сейчас важно создавать рубежи обороны города.

Много времени уже упущено. Последние десять лет, после того как Рудничный бор был объявлен особо охраняемой природной территорией, проводить любые работы здесь было запрещено по закону.

«Мы внесли изменения, которые нас ранее ограничивали в вырубке любых, даже инвазивных и опасных растений. Сегодня эти изменения приняты. У нас появляется возможность максимально заняться тем, чтобы бор сохранить», — отмечает Николай Хаблюк, заместитель главы Кемерова, начальник управления городского развития.

Его площадь — 405 гектаров. Для сравнения: британский Гайд-парк — всего 140 гектаров, а тот же Центральный парк в Штатах — 340. Кемеровский бор — настоящий гигант. И сегодня главная задача сохранить пока еще живую природу в самом сердце промышленной Сибири.

