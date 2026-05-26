Шашлык со вкусом пожара: чем опасны пикники на балконах и во дворах

От жары сегодня изнывают несколько регионов Урала. В Свердловской области из-за аномально высокой температуры стремительно распространяются природные пожары.

В огне — больше тысячи гектаров земель. И нередко виновниками этих возгораний становятся любители пикников. Костры разводят не только на природе, но также во дворах многоэтажек и даже на балконах.

Спасатели по всей стране проводят рейды и ловят нарушителей. Правила безопасного шашлыка изучил корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Зачем искать место для пикника, если есть балкон. Может, это и выглядит зрелищно, но подвергает опасности не только отдыхающих, но и всех, кто живет по соседству.

С начала года в России уже случилось почти сто тысяч пожаров. Это официальная статистика МЧС. Часть возгораний — как раз из-за любителей домашнего пикника.

И даже если шашлычники решают выйти из дома, то не отходят от него далеко. Ведь буквально в ста метрах есть хорошая природная зона, которая, однако, не оборудована специальными местами для разведения огня. Но отдыхающих, как видно, это не останавливает.

При этом они уверены, что угли в мангале — не опасно. Но это так же приравнивается к разведению огня, а за это уже следует штраф.

— Ну, выпишут и выпишут. Че делать? Значит — оплатим.

— А если уголек какой-нибудь упадет куда-нибудь?

— Ну а как он упадет с мангала? Ветер. Мы контролируем. Мы же тут сидим.

«Если ветер, направление ветра если в сторону домов, естественно, и в квартирах бывает. Если рядом вот так под окнами, то люди страдают», — рассказала местная жительница.

Семья Беловых из Челябинска часто устраивает пикник в паре десятков метров от собственного подъезда. Мангал здесь — почти элемент благоустройства. Однако ставить мангал возле жилых домов запрещено. Такой пикник может закончиться не только штрафом до 20 тысяч рублей, но и уголовным делом.

«Многоквартирный дом, двор небольшой. Если, не дай бог, начнется пламя, оно быстро будет распространяться и, конечно, может привести вплоть до пожаров с летальным исходом для тех, кто не успеет выбраться. Это уже состав уголовно доказуемого деяния», — пояснил юрист Евгений Кривцун.

Полной свободы нет даже у дачников. Мангал должен стоять минимум в 15 метрах от построек, а рядом не должно быть ничего легковоспламеняющегося.

«Искра — это то, что неконтролируемо может попасть в любое место и собственно поджечь то место, на чем вы не ожидаете. А так как люди выходят и не имеют средств пожарной безопасности, ни воды, ни огнетушителя, то справиться собственными силами достаточно тяжело», — рассказал эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко.

На таких отдыхающих вне закона по всей стране едва ли не облавы устраивают — пока только сотрудники МЧС.

— Вы почему мангал оставили без присмотра, отошли?

— Я на пять секунд отошел.

— Ну, в любом случае, оставлять без присмотра нельзя.

Количество лесных пожаров с начала года уже насчитали более полутора тысяч. Главные виновники — люди. С рейдами приходят и к дачникам.

Безопасный и правильный шашлык — только в оборудованных зонах. Иначе отдых на свежем воздухе может закончиться приездом пожарных раньше, чем прожарится мясо.

