Ничего святого: в МВД поймали банду похитителей икон из трех регионов России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Оперативники изъяли похищенные образы, сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

Полиция раскрыла серию краж икон из храмов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полицейские поймали банду похитителей икон из трех регионов России

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали участников преступной группы, специализировавшейся на кражах православных икон из храмов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники действовали с особой дерзостью и скрупулезностью. Перед каждым «визитом» они досконально изучали объект и вели наблюдение за приходом, чтобы рассчитать идеальный момент для проникновения, а также готовили безопасные маршруты для бегства.

Задержать удалось двоих жителей Ярославской области, оба уже имели криминальный опыт. Одного соучастника оперативники схватили в Москве, второго — в Ярославле. При обыске у воров изъяли реликвии, пропавшие из церквей Ярославской, Костромской и Вологодской областей.

Следователи территориальных подразделений полиции возбудили уголовные дела по статье о краже. Задержанных отпустили под подписку о невыезде на время следствия. У следователей есть весомые основания полагать, что эти же люди причастны еще как минимум к четырем эпизодам хищений.

Ранее 5-tv.ru писал, что у звезды «Пацанок» украли на рынке почти 150 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:57
Курорт «Игора» и отель «Точка на карте» признаны лидерами в сфере делового туризма
12:52
Шашлык со вкусом пожара: чем опасны пикники на балконах и во дворах
12:41
Ничего святого: в МВД поймали банду похитителей икон из трех регионов России
12:35
«У погибших нет флага»: в Италии указали на молчание ЕС про удар по Старобельску
12:30
В России упростили процесс отстранения пьяных водителей от управления авто
12:25
ФСБ и КГБ Белоруссии пресекли попытку Украины ввезти в Россию более 500 бомб

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
В парламенте Болгарии предложили снять санкции с России
Дешево и надежно: как построить беседку на даче своими руками
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео