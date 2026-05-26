Ничего святого: в МВД поймали банду похитителей икон из трех регионов России

Полицейские поймали банду похитителей икон из трех регионов России

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали участников преступной группы, специализировавшейся на кражах православных икон из храмов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники действовали с особой дерзостью и скрупулезностью. Перед каждым «визитом» они досконально изучали объект и вели наблюдение за приходом, чтобы рассчитать идеальный момент для проникновения, а также готовили безопасные маршруты для бегства.

Задержать удалось двоих жителей Ярославской области, оба уже имели криминальный опыт. Одного соучастника оперативники схватили в Москве, второго — в Ярославле. При обыске у воров изъяли реликвии, пропавшие из церквей Ярославской, Костромской и Вологодской областей.

Следователи территориальных подразделений полиции возбудили уголовные дела по статье о краже. Задержанных отпустили под подписку о невыезде на время следствия. У следователей есть весомые основания полагать, что эти же люди причастны еще как минимум к четырем эпизодам хищений.

Ранее 5-tv.ru писал, что у звезды «Пацанок» украли на рынке почти 150 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.