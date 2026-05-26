Отец троих детей, которые сгорели заживо в пожаре в омском селе, погиб на СВО

РИА Новости: отец детей, жизни которых унес пожар в омском селе, погиб на СВО

Отец троих детей, которые сгорели заживо в селе в Омской области, погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости сообщили в региональном СК.

Трагедия произошла ночью 26 мая в селе Юрьевка. В доме, в котором произошел пожар, в момент инцидент находились шесть человек: две женщины 25 и 35 лет, а также четверо детей. Все погибли.

«Отец трех детей, годовалого, двух и пяти лет, погиб на СВО», — уточнили в местном СК.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте ЧП, разбирая завалы и устанавливая детали трагедии.

По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание. В СК добавили, что площадь возгорания составила 67 квадратных метров.

Ранее в Алтайском крае двое детей погибли в результате пожара в сарае. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства трагедии.

