В Белоруссии заявили о попытках украинских БПЛА пересечь границу

За минувшую неделю Минск зафиксировал 116 попыток нарушения воздушного пространства.

Секретарь Совбеза Белоруссии заявил о попытках 116 дронов ВСУ пересечь границу

Украинские беспилотные летательные аппараты пытались поразить элементы пограничной инфраструктуры Белоруссии. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории», — заявил он на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Его слова привело агентство БелТА.

За неделю в стране зафиксировали 116 попыток украинских дронов пересечь границу. Целями враждебных атак были объекты, обеспечивающие безопасность рубежей республики.

Ситуация на границе Белоруссии остается напряженной на фоне продолжающейся специальной военной операции.

Ранее президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что республика готова защищать свою территорию совместно с Россией, и подчеркивал, что Москва и Минск никому не угрожают, но способны дать сокрушительный ответ на любую агрессию.

На территории страны размещено российское тактическое ядерное оружие, а вооруженные силы двух государств регулярно проводят совместные учения, отрабатывая сценарии сдерживания потенциального агрессора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не церемониться в случае нападения на республику.

