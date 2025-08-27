Еще одно: против экс-замминистра обороны Иванова возбудили новое уголовное дело

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Чиновник уже осужден на 13 лет колонии за взятки.

Еще одно: против экс-замминистра обороны Иванова возбудили новое уголовное дело

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: против экс-замминистра обороны Иванова возбудили новое уголовное дело

Против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова возбудили новое уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. Чиновник уже осужден за растрату и вывод денег из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ („Незаконное хранение оружия“). Официально ему об этом не предъявлено, но ранее он давал пояснения по данному факту», — заявил источник.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о двух переделанных самозарядных карабинах «Кедр», револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкина (АПС). Все они были изъяты во время следственных действий.

Всего у бывшего замминистра обороны, по словам источника, нашли 26 единиц холодного и огнестрельного оружия.

Ранее следствие установило, что в 2015 году Иванов, будучи главой «Оборонстроя», вместе с руководителями «Оборонлогистики» и председателем правления банка «Интеркоммерц» организовали масштабное хищение более 216 миллионов рублей, предназначенных для покупки паромов для Керченской переправы в обход санкций.

Кроме того, через фиктивные сделки было выведено 44,9 миллиона евро. В результате «Интеркоммерц» стал потерпевшей стороной, а с обвиняемых суд взыскал 3,9 миллиарда рублей. Второй потерпевший — Главное управление обустройства войск — добился взыскания в размере 216,5 миллиона рублей.

Иванов был арестован в апреле 2024 года по делу о коррупции и получении взяток в особо крупном размере. Суд уже приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России за полгода число уголовных дел, связанных с отмыванием доходов, увеличилось на треть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.53
-0.15 93.37
-1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
Погода рушит иммунитет: как не развалиться при резкой смене сезонов
7:30
Разведка — удар — ликвидация. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Трамп высказался о Зеленском: «Не такой уж и невиновный»
7:00
«Самое лучшее метро в мире»: Кустурица рассказал, чем ему нравится Москва
6:50
В России предложили отказаться от индексации маткапитала на первенца
6:49
Еще одно: против экс-замминистра обороны Иванова возбудили новое уголовное дело

Сейчас читают

Как изменились актеры «Охотников за привидениями» за 41 год — время не щадит даже звезд
«В конце огорода похоронили»: вернувшиеся в Россию куряне рассказали о жизни в плену ВСУ
Что изменится для водителей с 1 сентября 2025: госпошлины, запрет на вождение и ТО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025