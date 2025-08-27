Еще одно: против экс-замминистра обороны Иванова возбудили новое уголовное дело

ТАСС: против экс-замминистра обороны Иванова возбудили новое уголовное дело

Против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова возбудили новое уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. Чиновник уже осужден за растрату и вывод денег из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ („Незаконное хранение оружия“). Официально ему об этом не предъявлено, но ранее он давал пояснения по данному факту», — заявил источник.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о двух переделанных самозарядных карабинах «Кедр», револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкина (АПС). Все они были изъяты во время следственных действий.

Всего у бывшего замминистра обороны, по словам источника, нашли 26 единиц холодного и огнестрельного оружия.

Ранее следствие установило, что в 2015 году Иванов, будучи главой «Оборонстроя», вместе с руководителями «Оборонлогистики» и председателем правления банка «Интеркоммерц» организовали масштабное хищение более 216 миллионов рублей, предназначенных для покупки паромов для Керченской переправы в обход санкций.

Кроме того, через фиктивные сделки было выведено 44,9 миллиона евро. В результате «Интеркоммерц» стал потерпевшей стороной, а с обвиняемых суд взыскал 3,9 миллиарда рублей. Второй потерпевший — Главное управление обустройства войск — добился взыскания в размере 216,5 миллиона рублей.

Иванов был арестован в апреле 2024 года по делу о коррупции и получении взяток в особо крупном размере. Суд уже приговорил его к 13 годам лишения свободы.

