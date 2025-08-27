Снова за парту: 27 новых школ откроются в Северной столице 1 сентября

Почти 30 новых школ откроют в Петербурге 1 сентября

В Северной столице все готово к началу учебного года. В День знаний в городе заработают 27 новых школ и 26 детских садов. Здания построены по самым современным технологиям, оборудованы интерактивными классами, бассейнами и спортивными залами.

Все это — строгий «петербургский стандарт». Интересно и комфортно там будет не только школьникам, но и учителям. В этом убедился корреспондент «Известий» Павел Панов.

В третий класс Родион Петров пойдет в новую школу в новом городе. Семья только переехала в Петербург из Кузбасса.

Здание площадью 30 тысяч квадратных метров с огромным стадионом и интерактивными площадками. Здесь и правила дорожного движения можно подучить, и партию в шахматы сыграть, и плавать научиться. Для школьников построили сразу два бассейна.

Родион уже планирует записаться в секцию водного поло, но все это после уроков. Для продуктивного образовательного процесса здесь есть все необходимое: классы с интерактивным оборудованием, в кабинетах биологии, физики и химии — современные лаборатории.

«Сегодня нужно привлекать детей к изучению химии, а химия — непростой предмет, сложный. Его нужно учить. Мы понимаем, что просто выучить наизусть невозможно. Нужно все-таки экспериментировать, попробовать», — отметила директор школы № 707 Санкт-Петербурга Кермен Жемчугова.

Для защиты важных проектов, выступлений и праздников в школе есть технологичный актовый зал, ну и куда же без столовой. Все строго по «петербургскому стандарту», который в городе на Неве утвердили в 2019 году. В школах должны быть два бассейна — для старших и младших школьников, оснащенные спортзалы, стадион, театральные, танцевальные и медиастудии, мастерские, предметные кабинеты и лаборатории.

Есть также современный класс, где преподают труды и технологию. Здесь, например, робототехника — можно собрать свою машинку или конструктор, 3D-моделирование, и даже есть свой 3D-принтер. Фигурки для шахмат печатаются. И также, конечно, новые технологии — это конструирование, моделирование и программирование беспилотных летательных аппаратов, их управление. В перспективе здесь даже будут устраиваться соревнования.

Такие новшества привлекают в профессию молодые кадры и вдохновляют опытных учителей, сменивших профиль, снова вернуться в школу.

«Совершенно удивительное явление появилось — в школу возвращаются педагоги, которые давным-давно работают репетиторами. Спрашиваю: «Почему? Вот вы там десять лет уже репетиторствуете, готовите детей в университеты». Педагоги говорят: «Таких лабораторий мы не видели никогда. Нам хочется работать», — рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

В новой петербургской школе ученики смогут заранее определиться с выбором вуза и освоить азы профессии, которая понравилась, чтобы точно понять, не ошиблись ли.

«Я хочу осуществить свою мечту и стать 3D-дизайнером. Хочется здесь узнать много чего нового и в программах разобраться. В VR, в создании сцен в 3D», — поделилась ученица 8 класса лицея информационных технологий Санкт-Петербурга Арина Бодажкова.

Таких высокотехнологичных образовательных учреждений в Петербурге все больше. Рост с семи новых школ в 2020 году до рекордных 36 в прошлом году. В 2025-м свои двери распахнут еще 27. И большая часть учреждений построена за счет внебюджетных средств, благодаря помощи инвесторов, осваивающих и строящих новые микрорайоны.

«Форма есть, портфель есть, учебники выдадут, скорее всего. И настрой, конечно же, есть», — говорит третьеклассник Родион Петров.

К 1 сентября в Северной столице все готово. В этом учебном году за парты там сядут 620 тысяч школьников.

