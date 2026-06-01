Более 22 тысяч столичных выпускников выбрали ЕГЭ по литературе, химии и истории
Всего в столице на сдачу экзаменов в 2026 году зарегистрированы свыше 93 тысяч человек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
У выпускников 2026 года 1 июня начался период сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). В одной из московских школ в этот важный день побывал корреспондент 5-tv.ru.
«Сегодня начался основной период государственной итоговой аттестации для всех выпускников. В Москве зарегистрировано более 93 тысяч человек на сдачу государственного экзамена. Из них 73 тысячи — это выпускники текущего года», — уточнила заместитель начальника управления государственного надзора и контроля в сфере образования Депортамента образования и науки города Москвы (ДОНМ) Тамара Романова.
Первыми эстафету экзаменов приняли одиннадцатиклассники, которые сдают литературу, историю и химию. В столице эти предметы выбрали более 22 тысяч выпускников.
Всего в Москве открыто 570 пунктов проведения экзамена. Они оборудованы камерами видеонаблюдения и рамками металлоискателя. Кроме того, на ЕГЭ присутствуют общественные наблюдатели. Они могут заходить в аудитории и отмечать выявленные нарушения.
«Все материалы (для экзамена. — Прим. ред.) приходят электронно. Отправляются в электронном формате изначально, а затем уже все печатные формы тоже передаются в центр обработки материалов», — отметила руководитель пункта проведения экзамена Виктория Пашалы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что объективность российского единого экзамена для выпускников школ является одной из самых высоких в мире. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что за годы существования ЕГЭ претерпел изменения и стал больше ориентироваться на способность школьников размышлять.
