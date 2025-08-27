Актер Павел Деревянко внесен в базу сайта «Миротворец»*

Актер Павел Деревянко попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, следует из данных самого портала.

Данные артиста находятся в базе данных сайта с октября 2023 года. Деревянко посещал Донбасс. Актера обвинили в сознательном нарушении государственной границы Украины, покушении на суверенитет и территориальную целостность Незалежной и назвали «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Портал является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Павел Деревянко женился на модели Зое Фуць. Торжество состоялось в одном из самых престижных мест столицы — яхт-клубе, где собралось не менее сотни гостей. Ведущим вечера стал шоумен и актер Михаил Галустян, а музыкальную программу открыли «Иванушки International» — любимая группа невесты.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.