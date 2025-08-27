Строгий режим: трех генералов полиции из Петербурга признали виновными в коррупции

Трех генералов полиции из Петербурга признали виновными в коррупции

Колония строгого режима, многомиллионные штрафы, лишение званий и госнаград. Сегодня суд вынес приговор по резонансному делу трех генералов полиции Петербурга. Их признали виновными в получении крупных взяток. Кто руководил коррупционной схемой, как подельники распределяли незаконный доход и какие сроки получили — узнал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Петербургские генералы в московском суде. На них направлены десятки телекамер, в зале ажиотаж. Генералы полиции и хорошие друзья с берегов Невы: Умнов, Абакумов, Семенов. Вместе с ними их коллега, полковник Елена Копьева. В СИЗО они провели три года. И вот — приговор.

Суд поставил точку в одном из самых громких коррупционных дел последних лет. Теперь уже точно доказано: бывший руководитель Петербургской полиции генерал Умнов — организатор преступной схемы.

Он работал в органах внутренних дел с 1986 года. Начинал простым ленинградским милиционером патрульно-постовой службы. Позднее перешел в уголовный розыск. Работал, в том числе, заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией. С 2012 по 2019-й — начальник Главного управления внутренних дел по Петербургу и Ленобласти. При нем задерживали депутатов Законодательного собрания Северной столицы, уголовный розыск нашел подозреваемых в громком деле о расстреле полицейских в 2015-м. Список резонансных дел можно продолжать долго.

Это 2021 год. Очередь на шоссе Революции в петербургский межрайонный экзаменационный отдел ГИБДД.

Чтобы зарегистрировать машину — очередь с 6 утра, и далеко не факт, что спустя многие часы документы удалось бы получить. Настоящий бюрократический ад. Но выход из ситуации как бы невзначай подсказывали сами автоинспекторы: вот, в соседнем помещении, коммерческое МРЭО. Там все вопросы можно уладить за десять минут. Цена вопроса — от двух до десяти тысяч рублей. Такое «плотное» сотрудничество госструктур и частных компаний процветало в Петербурге при действовавшем тогда руководстве управления ГИБДД. Генерал Алексей Семенов возглавил его осенью 2017-го.

Последний коммерческий МРЭО в Петербурге закрыли в 2022-м. В том же году были задержаны генералы. Систему платной помощи в оформлении документов для автомобилистов в МВД признали нецелесообразной. Хотя деньги такие структуры зарабатывали немалые.

Каждый из 16 коммерческих МРЭО обслуживал за день в среднем 150 клиентов. Одна услуга обходилась примерно в три тысячи рублей. Суммы в итоге — головокружительные.

Но реальная математика, по данным следователей, была еще любопытнее, потому что часть доходов руководство этих компаний переводило в специальный, формально благотворительный, «Фонд содействия программам ГУВД». Распределяла пожертвования полковник Елена Копьева. Все в интересах своих начальников.

Целью фонда официально значилась поддержка действующих сотрудников и ветеранов МВД. Правда, они об этом ничего не знали.

«Был эпизод, когда подполковника Бондарева сбили, необходимы были деньги достаточно приличные. Только сотрудники скидывались ему на помощь. Обращения к руководству, в том числе к Умнову, никаких результатов не дали, хотя, оказывается, фонд существует», — рассказал руководитель ассоциации сотрудников МВД «Милицейское братство» Александр Михайлов.

Зато, к примеру, в гараже заместителя Умнова, генерала Ивана Абакумова, мотоциклы, квадроциклы, внедорожники — один оказался на балансе ГУВД по Петербургу, другой числился за фондом содействия полиции. Деньги фонда шли, в том числе, на генеральский отпуск: Черное море, яхта. В деревне Волое Калужской области земельный участок с несколькими коттеджами записан на сестру Умнова.

А это клубный поселок в Приозерском районе Ленобласти. Здесь расположена генеральская дача. В общей сложности ущерб от их преступных действий составил почти 65 миллионов рублей. Свою вину они так и не признали. В колонию строгого режима поедут на сроки от десяти с половиной до 12 лет строгого режима. Уже без госнаград и генеральских званий.

