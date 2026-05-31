В Запорожской области здание школы повреждено при атаке ВСУ

Балицкий: ВСУ ударили по территории школы в запорожской Васильевке

Школа в городе Васильевка Запорожской области подверглась атаке ВСУ, в результате которой был поврежден школьный автобус и выбиты окна здания. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в канале в мессенджере МАКС.

По словам главы области, удар пришелся по территории общеобразовательного учреждения. Несмотря на повреждения, обошлось без жертв и раненых.

«Зафиксирована атака по территории общеобразовательной школы в городе Васильевке. Поврежден школьный автобус и оконное остекление школы. Благо, никто не пострадал. Пострадавших в эпицентре удара также нет», — сообщил Балицкий.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают последствия атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дежурные средства противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.