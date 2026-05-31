Удар дрона ВСУ повредил фасад ЗАЭС в 10 метрах от реакторного отсека

Лилия Килячкова
Украинский дрон-камикадзе 30 мая целенаправленно атаковал основное оборудование станции.

В каком состоянии Запорожская АЭС после атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Поврежденный в результате атаки ВСУ участок шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находится всего в десяти метрах от реакторного отсека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, удар беспилотника пришелся по северной части энергоблока № 6. В результате была повреждена внешняя часть машинного зала.

«ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. <…> Поврежден фасад машинного зала на расстоянии десяти метров от реакторного отсека», — сообщили в Минобороны РФ.

Украинский дрон-камикадзе 30 мая целенаправленно атаковал основное оборудование ЗАЭС, ударив по машинному залу энергоблока № 6. В результате атаки никто не пострадал, а все системы атомной станции продолжают работать в штатном режиме. Специалисты уже проверили радиационный фон. Он остается в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на ЗАЭС заявили о риске радиоактивной катастрофы из-за ударов украинских дронов.

Удар дрона ВСУ повредил фасад ЗАЭС в 10 метрах от реакторного отсека
