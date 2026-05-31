«Шикарно звучит»: что Надежда Бабкина слушает дома
Артистка любит включать одновременно два телевизора в разных комнатах. Как ей это помогает расслабиться?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин; 5-tv.ru
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина обожает слушать тишину. По мнению артистки, она прекрасно звучит. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru, с которым пообщалась во время съемки клипа на дуэт Надежды Бабкиной и певицы Ивушка.
«Она (тишина. — Прим. Ред.) шикарно звучит. Еще когда смотришь в окошко, а там все подсвечено, звезды, облака. Красота!», — поделилась Надежда Бабкина.
Также народная артистка призналась, что иногда любит включать одновременно два телевизора в разных комнатах. Это, как ни удивительно, помогает ей расслабиться после напряженного дня.
«В одной комнате один, в другой — другой. И что-то они бормочут, а я просто хожу сама при себе», — добавила 76-летняя певица.
Ранее Надежда Бабкина похвалила Ольгу Бузову за роль в спектакле «Покровские ворота» Московского фольклорного центра «Русская песня». Экс-ведущая «Дома-2» стала приглашенной актрисой. Бабкина предложила Бузовой сыграть образ, который не похож на ее привычное сценическое амплуа — громкой и иногда конфликтной дамы. Та, по ее словам, идеально справилась с задачей.
