«Шикарно звучит»: что Надежда Бабкина слушает дома

Надежда Бабкина назвала тишину одним из способов расслабиться

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина обожает слушать тишину. По мнению артистки, она прекрасно звучит. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru, с которым пообщалась во время съемки клипа на дуэт Надежды Бабкиной и певицы Ивушка.

«Она (тишина. — Прим. Ред.) шикарно звучит. Еще когда смотришь в окошко, а там все подсвечено, звезды, облака. Красота!», — поделилась Надежда Бабкина.

Также народная артистка призналась, что иногда любит включать одновременно два телевизора в разных комнатах. Это, как ни удивительно, помогает ей расслабиться после напряженного дня.

«В одной комнате один, в другой — другой. И что-то они бормочут, а я просто хожу сама при себе», — добавила 76-летняя певица.

Ранее Надежда Бабкина похвалила Ольгу Бузову за роль в спектакле «Покровские ворота» Московского фольклорного центра «Русская песня». Экс-ведущая «Дома-2» стала приглашенной актрисой. Бабкина предложила Бузовой сыграть образ, который не похож на ее привычное сценическое амплуа — громкой и иногда конфликтной дамы. Та, по ее словам, идеально справилась с задачей.

