ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 217 0

Удары нанесли по площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего и объектам транспортной и энергетической инфраструктуры.

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине 31 мая

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены цеха производства и площадки запуска беспилотников дальнего действия, базы хранения горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры

Помимо этого, ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 143 районах. Враг понес существенные потери, уточнили в Минобороны РФ.

Также в военном ведомстве рассказали, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки было сбито четыре управляемых авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 405 БПЛА самолетного типа.

Ранее Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам военной инфраструктуры Украины. Он стал ответом на атаки Украины по гражданским объектам нашей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

12:53
Захарова ответила на обвинения бывшего астронавта США в адрес российских космонавтов
12:52
Удар дрона ВСУ повредил фасад ЗАЭС в 10 метрах от реакторного отсека
12:32
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ
12:12
Дмитриев высказался о беспорядках во Франции после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
11:54
Мужчина, пытавшийся надругаться над пятилетней девочкой в Тюмени, признал вину
11:32
«Бангкок Хилтон» по-русски: за что танцовщицу из Иваново задержали в Дубае

Сейчас читают

Путь Матвея Сафонова: от воспитанника «Краснодара» до победителя Лиги чемпионов
«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео