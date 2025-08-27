Суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек

Столичный городской суд признал продление домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, законным Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд также оставил в силе домашний арест бывшего супруга блогера — Артема Чекалина. Его адвокат, Корней Подвойский, сообщил, что следственные действия уже завершены. Он добавил, что просил отменить постановление суда первой инстанции. До этого стало известно, что Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест Валерии Чекалиной до 28 сентября.

Обвинения Лерчек связаны с неуплатой налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконным выводом средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Блогер реализовывала схемы через каналы в Дубае. Следствие подозревает Валерию и ее экс-супруга Артема Чекалина в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение. Следствие будет просить суд об аресте.

