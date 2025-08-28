Недорого, вкусно и красиво: в какие страны стоит поехать россиянам этой осенью

Турция, Египет и Катар вошли в число популярных направлений среди туристов из РФ

Лучше всего для хорошего и недорогого отдыха подойдут такие страны, как Турция, Египет, Катар, Армения и Узбекистан. Об этом сказал владелец турагентства Тариел Гажиенко в разговоре с Life.ru.

Турция

Он отметил, что среди всех перечисленных стран Турция сохраняет лидерство по количеству туристов, так как в осенний период температура там остается комфортной для купания в море. При этом цены в это время значительно снижаются по сравнению с летним периодом. У туристов особенно популярны Анталия, Бодрум и Кемер.

Египет

Египет — одна из самых любимых среди российских туристов стран. В осенние месяцы погода там становится более комфортной, а цены значительно снижаются. Например, за неделю отдыха на двоих можно потратить примерню от 120 до 150 тысяч рублей. Кроме того, в Египте можно заняться дайвингом и посетить большое количество экскурсий.

Армения

В осенний период Армения порадует туристов своими прекрасными пейзажами. Конечно, нельзя не отметить богатую гастрономическую культуру. Гажиенко рекомендует обязательно посетить монастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан, а также продегустировать местные вина.

Катар

По сути, это более бюджетная альтернатива ОАЭ, где будет комфортная для жизни температура и modern пляжные клубы. Гажиенко посоветовал включить в программу экскурсии в пустыню на джипах по дюнам.

Узбекистан

Узбекистан также является довольно привлекательной для туризма страной в осенний период времени. Особенно хороша национальная кухня — плов, шашлык и так далее.

«Архитектурные жемчужины — будь то Регистан в Самарканде или мечети. Бухары — просто поражают своим великолепием», — отметил Гажиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, как добиться компенсации за испорченный отдых. Далеко не из каждой поездки хочется привезти магнитик на память. К сожалению, мечта о полете в облаках и лазурном море в одночасье может смениться желанием поскорее унести ноги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.