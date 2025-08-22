Отмена рейса или удар током в отеле: как добиться компенсации за испорченный отдых

Более 300 пассажиров, которые возвращались из Таиланда в Россию, вынужденно приземлились в Индии — все из-за запаха горелой пластмассы в салоне лайнера. Люди плакали и молились, когда самолет начал аварийно сбрасывать топливо.

После такого отпуска туристам нужен будет дополнительный отдых. Во что может превратиться обычный полет за границу и кто компенсирует испорченную поездку, узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Как отдых может обернуться кошмаром

В аэропорту города Дели после вынужденного приземления люди провели несколько часов. Большинство радовались посадке — все лучше, чем оставаться в летящем самолете, когда салон наполнен дымом. Туристы боялись сгореть заживо.

Мария Сидорова до сих пор не может отойти от случившегося.

«Ночью просыпаюсь с панической атакой, мне страшно. Я понимаю, что возвращаться нужно. Там моя семья, но мне на самом деле страшно. Скорее всего, я вернусь другими авиалиниями с пересадками», — поделилась девушка.

Пассажирам рейса турецкой авиакомпании повезло больше. В Москву они вернулись без приключений. Но вот весь их багаж остался в Стамбуле. Чтобы отдать заявление на розыск своих чемоданов, туристам пришлось отстоять огромную очередь!

«Люди, которые ждут тут, прилетели четыре часа назад, до нас. Мы стоим в длинной очереди. Где наши чемоданы — мы не в курсе!» — воскликнула одна из пассажирок рейса.

Не вернуться из отпуска рисковал и Дмитрий Притула со всей своей семьей. В первый день вместе с супругой и ребенком они отправились на пирс отеля, чтобы сделать фото и видео.

«Мне жена кричит, чтобы я ловил дочь Ксюшу! Я разворачиваюсь, вижу, что она висит на канате. Я не понимаю, что случилось. Подумал, может быть, поскользнулась? Включилось тоннельное зрение: вижу только ее, бегу к ней», — рассказал молодой человек.

Еще не осознавая, почему дочь внезапно начала падать в море, мужчина бросился ей на помощь.

«Я хватаюсь за канат, а потом теряю сознание на долю секунды. Потом понимаю, что почему-то лежу на пирсе. По ощущениям меня бьет током. Пытаюсь руку оторвать от каната — ничего не получается. И я изо всех сил хватаюсь за кисть и просто выдергиваю ее, буквально перекатом», — уточнил он.

За всем этим наблюдал охранник турецкого отеля. Но ни сам не пришел на помощь, ни спасателей не вызвал.

«У меня кровь течет и с ног, и с пальцев, и с рук. Я спрашиваю, где главный, кто отвечает за электричество, прошу вызвать скорую помощь», — вспомнил турист.

Лишь после обращения в местную полицию россиянам предложили бесплатную неделю проживания… в ноябре, когда заканчивается сезон.

Кто в ответе за испорченный отпуск

В злополучный день семья Притулы пыталась отстоять свои права в диалоге с полицейскими.

«Давайте, ребят, нам полную компенсацию тура. Возвращайте деньги — и все», — сказали тогда Дмитрий с женой.

«Нет, мы возвращать не будем. Пусть через суд», — ответили им.

«Окей, хорошо!» — согласились супруги.

Туроператор возместил часть стоимости путевки и выплатил компенсацию в размере 185 тысяч рублей. Семья обратилась в надзорные ведомства для дальнейшей проверки, чтобы история не повторилась.

Произошедшую ситуацию прокомментировала адвокат Маргарита Еремеева.

«За отель ответственность должен нести туроператор, потому что, как видно из публикаций и средств массовой информации, пляж или пирс, где произошла эта ситуация, находится не в отдаленном труднодоступном месте», — пояснила эксперт.

Возврат средств или безопасность отдыхающих — забота туроператора. По словам юристов, люди вправе требовать назад свои деньги. Для этого необходимо написать претензию в адрес продавца путевки. В случае отказа эксперт советует обращаться в суд.

«В статье 14 Федерального закона об основах туристской деятельности сказано, что если в стране или месте предполагаемой поездки возникает угроза безопасности, то туда нельзя продавать путевки. Деньги необходимо возвращать либо полностью, без всяких удержаний и фактически понесенных расходов, либо пропорционально, если какая-то часть услуг уже была оказана», — подчеркнула Еремеева.

Что туристы вправе требовать от авиакомпании

Пожалуй, самая громкая история этого лета случилась с пассажирами российской авиакомпании. Тысячи туристов не смогли никуда улететь!

«Пришла на стойку информации — там говорят, что у них ничего не работает, надо спросить на другой стойке, как поступить. У них там, видимо, все системы легли, все легло», — пересказала ситуацию Полина Кошь.

В авиакомпании рассказали, что отменили более 50 парных рейсов — в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани и Красноярска. Самолеты не вылетели в Минск, Ереван и Астану. В залах ожидания скопились сотни пассажиров. Людям пришлось стоять в очереди, даже чтобы просто покинуть аэропорт.

«Случилось это, потому что произошла крупная хакерская атака, которая долгое время готовилась и была, к сожалению, успешно реализована», — разъяснил генеральный директор проекта по кибербезопасности Сергей Калмыков.

Должна ли авиакомпания или турагентство в случае длительных задержек и переносов рейсов выплачивать компенсации? Если в договоре это отдельно не прописано, то нет.

«Если регулятор Минэкономразвития или правительство не выпустило какое-то сообщение о том, что произошла чрезвычайная ситуация, форс-мажор или обязательство, то денежной компенсации не происходит», — отметил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

А вот позаботиться о пассажирах, которые застряли в аэропорту, авиакомпания обязана. И не важно по какой причине задерживается вылет.

«Если задержка рейса случается более, чем на пять часов, тогда предоставляют горячее питание. Также пассажиры имеют право совершить два звонка или отправить электронное письмо», — дополнил Абдюханов.

Чтобы оградить себя от неприятностей на отдыхе, эксперты советуют предварительно поинтересоваться у туроператора, от чего и как он защищает.

Страховка «от невылета» покроет финансовые потери в случае, если не получилось улететь на курорт по уважительной причине: например, из-за травмы, болезни близких или отказе в визе. Можно защитить себя от задержек или отмены рейсов и даже потери багажа. Но, пожалуй, самое важное — это медицинская страховка. Без нее, любое, даже экстренное лечение за границей, обойдется в круглую сумму!