Более 90 процентов россиян выразили гордость за страну и ее достижения

Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Особенно активно позитивную позицию высказывает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

россияне

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Более 90% граждан России заявили, что гордятся своей страной, ее историей и культурными достижениями. Об этом 27 августа сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров во время панельной дискуссии Экспертного института социальных исследований в Национальном центре «Россия».

«Несмотря на все сложности, вызовы и риски, большинство граждан уверены, что Россия находится в авангарде развития. Опрос подтверждает тектонический сдвиг в самооценке жителей нашей страны», — отметил Федоров, подчеркнув рост уверенности у россиян.

По данным исследования, молодое поколение от 18 до 24 лет проявляет наиболее активную поддержку. Среди причин гордости выделяют достижения в спорте, науке и военной сфере. Также отмечаются человеческие качества: взаимовыручка, доброта, дружелюбие и приверженность традиционным ценностям.

В ходе дискуссии обсуждалось влияние выдающихся личностей на формирование национальной гордости, а также образовательные программы для молодежи и способы распространения актуальной информации. Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что вузы сегодня готовят не только профессионалов, но и патриотов, способных укрепить технологический суверенитет страны.

В рамках мероприятия был официально запущен конкурсный трек «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — развитие гражданской грамотности и определение роли педагога в организации социальных процессов.

