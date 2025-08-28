Мать Тимати оправдалась за уехавшего сразу после рождения дочери сына

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 13 0

Совсем недавно рэпер стал отцом в третий раз.

«Кормить грудью»: мать Тимати рассказала, почему сын уехал после рождения дочери

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Мать рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, заявила, что артист оставил свою избранницу Валентину Иванову с новорожденной дочерью, так как поехал зарабатывать деньги. Об этом Симона рассказала в личном блоге.

«Это его работа и его заработок. Валя не одна. Вы предполагаете, что Тимур будет кормить грудью и менять памперсы? Мужчина должен обеспечивать семью», — поделилась своими мыслями мама Тимати.

По словам Симоны, молодой маме не приходится справляться в одиночку, так как у нее есть необходимая поддержка.

В начале августа у Тимати и его возлюбленной Валентины Ивановой родилась дочь. Малышку назвали Эммой. Сразу после этого рэпер опубликовал фотографии с, как предположили фанаты, отдыха вдали от семьи. Такой поступок вызвал шквал негатива в его адрес.

Об отношениях Тимати с Ивановой стало известно три года назад. Поначалу пара никак не комментировала роман. Знаменитости только выкладывали фотографии из одних и тех же мест.

Для исполнителя Эмма стала третьим ребенком. Модель Алена Шишкова родила Тимати дочь Алису, а блогер Анастасия Решетова — сына Ратмира. При этом рэпер никогда не вступал в официальный брак, однако этот факт не мешает ему заботиться о всех своих детях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать Тимати прокомментировала личную жизнь бывшей девушки сына — Анастасии Решетовой.

Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года

