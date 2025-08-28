Дети пострадали в результате опрокидывания батута в Уфе

Напора стихии не выдержал игровой городок в одном из дворов Уфы: огромный надувной батут перевернулся вместе с прыгающими на нем детьми. За жизнь одного из них сейчас борются врачи. Пятилетняя девочка — в реанимации в тяжелом состоянии. В первые секунды после происшествия спасать детей кинулись родители и прохожие. А вот хозяева аттракциона куда-то исчезли. Нашли их следователи, вместе с нашей съемочной группой. В чем признались владельцы бизнеса? Об этом — в материале корреспондента «Известий» Александры Мостовой.

Кадры, имеющиеся в распоряжении 5-tv.ru, сделаны на детской площадке в Уфе. На них печальные последствия разбушевавшейся стихии. Порыв ветра сносит батутный комплекс. Вся конструкция взлетает и переворачивается.

У Луизы Нагорновой на батуте прыгали дети. Она успела вытащить их в последний момент.

«Три скорые подъехало, потому что все начали звонить в скорую. Это было страшно. Это было очень страшно. И я не могу передать словами, какой ужас мы испытали. Какой ужас испытали дети», — вспоминает очевидец.

В итоге пострадали двое детей. Пятилетняя девочка сейчас в реанимации. Батутный парк, по словам родителей, здесь установили недавно. Вход был платный, организаторы гарантировали безопасность. Однако сразу после ЧП они словно испарились.

«Детей наших никто не спасал, мы лично, каждая мама, сами своего ребенка просто спасали», — рассказывает мама одного из детей Гузель Рахматуллина.

Главный вопрос, который сейчас задают родители: почему владельцы батута пренебрегли мерами предосторожности и продолжали работать, несмотря на очевидное ухудшение погоды.

Как правило, подобными аттракционами владеют индивидуальные предприниматели. Они арендуют площадку и нанимают администраторов, которые продают билеты. Контроль за безопасностью — минимальный.

«Все действуют на авось. Все, кто ставит такие аттракционы, у них нет никакого специального образования. У них никто не проверяет, как они установили, как они это привязали. Поэтому ничего удивительного, что эти батуты улетают», — подчеркивает Александр Крылов, директор Единой дирекции культурно-массовых мероприятий.

Возбуждено уголовное дело. Владелицу батута все-таки нашли. Она дала первые показания.

«Если говорить о надувных батутах, то специального разрешения не требуется. Есть нормы, которые устанавливают требования, направленные на соблюдение защиты. И организация, которая использует такой батут, должна убедиться в его безопасности, закрепить его соответствующим образом», — объясняет юрист Дмитрий Григорьев.

Кто будет нести ответственность за случившееся — сейчас разбираются следователи. В это же время за жизнь пятилетней девочки борются врачи. Ее состояние оценивают, как тяжелое.

