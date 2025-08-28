В НЦ «Россия» предложили создать совет по развитию архитектурного кода страны

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Участники дискуссии обсудили важность девелопмента, дизайна и формирования городской среды в улучшении территорий для жизни.

В НЦ «Россия» предложили создать совет по развитию архитектурного коду страны

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Национальном центре (НЦ) «Россия» состоялся круглый стол «Градостроительный и архитектурный код России», на котором предложили создать экспертный совет по развитию архитектурного кода страны. Об сообщила пресс-служба НЦ.

Участники дискуссии обсудили важность создания объектов недвижимости, дизайна и формирования городской среды в улучшении территорий для жизни, социально-экономическом развитии и трансляции духовно-нравственных ценностей.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич отметил, что именно урбанистическое пространство выражается как комплексный элемент культурного кода РФ, позволяющего настраивать связи между гражданами и правительством.

Также, по его словам, архитектурный код формирует образ эпохи и закрепляет Россию как страну-цивилизацию, которая самостоятельно формирует духовно-нравственные ценности.

«Таким образом, архитектура выполняет и политические задачи. В связи с этим необходимо выстраивать постоянный диалог между архитекторами, представителями строительной отрасли, государственной властью для выработки совместных идей в этом направлении», — поделился он.

На круглом столе также был высказан запрос профессионального сообщества на создание единого федерального центра архитектурных стратегий.

Кроме Алексея Жарича, в обсуждении приняли участие директор по развитию городской среды ДОМ. РФ Антон Финогенов, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский, заместитель генерального директора по GR КГ «Полилог» Никита Сетов и другие общественные деятели и эксперты в сфере архитектуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 27 новых школ откроются в Северной столице 1 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:04
Нужно согласие России: в США скоро представят план по урегулированию кризиса на Украине
9:47
Национальная Медиа Группа готовит несколько громких премьер
9:31
Жесткие кадры: поезд на полном ходу снес автомобиль в Благовещенске
9:15
Дети пострадали в результате опрокидывания батута в Уфе
9:05
В НЦ «Россия» предложили создать совет по развитию архитектурного кода страны
8:36
Колесит по миру: француз бросил винтажный Volkswagen ради советской «Нивы»

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025