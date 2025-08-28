Время томатов: советы по сборке урожая

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 15 0

Хранить овощи лучше всего в помещениях с невысокой влажностью и плюсовой температурой.

Мягкая кожица: советы по сборки и хранению томатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Агроном Терентьев: урожай томатов нужно снять до заморозков

Финал лета — время созревания и сбора урожая. О том, как правильно собирать и хранить томаты, рассказал aif.ru агроном Денис Терентьев.

По словам эксперта, зрелость овоща наступает в соответствии с сортом, обычно на это уходит от 40 до 75 дней, и определить созревший помидор можно по окраске и мягкости кожицы.

Вызревший урожай лучше употреблять в свежем виде, так он эффективней усваивается в организме и содержит максимум сахаров и каротина. Отмечается, что для консервации и продажи лучше использовать плоды бурой стадии зрелости: они качественнее переносят транспортировку и дольше сохраняют товарный вид.

Специалист советует проводить сборку овоща регулярно, в том числе снимать и зараженные плоды.

«Уборку спелых томатов проводят регулярно — примерно каждые пять дней, а в пик плодоношения даже каждые три дня. Одновременно удаляют и поврежденные, пораженные болезнями и вредителями плоды. Перед наступлением заморозков, пока температура не опустилась ниже трех градусов, собирают все оставшиеся помидоры. Обычно сначала снимают бурые, а непосредственно перед холодами — зеленые и недозревшие», — уточнил Терентьев.

Хранить урожай рекомендуется в помещениях с невысокой влажностью и плюсовой температурой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему домашние заготовки превращаются в яд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

0:10
Мариновать, сушить или замораживать: как выбрать лучший способ консервации
23:55
Время томатов: советы по сборке урожая
23:40
Не теряют голову: эксперты развеяли миф о снижении интеллекта у беременных
23:25
Нет слов: из-за чего можно остаться без голоса
23:10
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет: причины смерти при восхождениях
22:55
Нужен баланс: советы диетолога для школьного перекуса

Сейчас читают

Lil Pump набил на лбу имя певицы MARGO — эксклюзивные кадры
«Иллюзии, что ты чего-то достиг»: Богомолов о жизни и стремлениях
«Взбунтовалась девочка»: как Самойлова и Джиган справляются с переходным возраст
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025