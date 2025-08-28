Более 20 человек оказались в дымовой ловушке из-за пожара под Геленджиком

Площадь горения увеличивается с большой скоростью.

Фото, видео: Оперативный штаб - Краснодарский край; 5-tv.ru

Под Геленджиком тушат крупный пожар. Пламя охватило более трех гектаров леса, площадь горения увеличивается с огромной скоростью.

Из-за сильного задымления на одном из пляжей в ловушке оказались 23 человека. Для их спасения задействовали катер МЧС. Людей забрали с черноморского побережья и перевезли в безопасное место.

Сейчас с пламенем борются порядка десятки специалистов и 40 единиц техники. К тушению привлекли авиацию. В готовность приведена еще одна группировка спасателей. Из-за угрозы распространения огня принято решение об эвакуации туристов с базы отдыха. В сельской школе для них развернули пункт временного пребывания. Всех обеспечат водой и питанием.

