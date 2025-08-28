Ушла и не вернулась: многодетная мать пропала в Твери

Многодетная мать из Твери ушла из дома вместе с сыновьями и дочкой и пропала

В Твери сейчас ищут местную жительницу. Молодая мать исчезла при загадочных обстоятельствах вместе с тремя детьми. Муж уверен: она попала под влияние одного из религиозных течений. Почему он так решил? И что говорят в секте, куда могла отправиться женщина? В истории разбиралась корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Эту ориентировку, наверное, уже видел каждый житель Твери и Тверской области. На ней 35-летняя Анастасия Булкина и трое маленьких детей.

Накануне вечером мать с новорожденной дочкой и двумя сыновьями трех и десяти вышла из дома и не вернулась. Пропажу родственников обнаружил старший ребенок. Отец семейства Дмитрий Булкин в это время был в командировке в другом городе.

«Мы забили тревогу, стали звонить уже на сотовый телефон. Телефон уже был недоступен. На следующий день уже запросили камеры с подъезда. Но там видно, что в 20:08 она вместе с одним и вторым сыном, с дочкой, с рюкзаками отошла от дома», — рассказал муж Анастасии Булкиной Дмитрий Булкин.

Первые догадки о том, где могут находиться пропавшие, у Дмитрия Булкина возникли после просмотра соцсетей жены. Анастасия работает семейным фотографом, в последнее время вместо снимков она стала публиковать посты околорелигиозного характера: проповеди неких «святых отцов» и конспирологические ролики. Кроме того, выяснилось, что накануне к Булкиной приезжал некий священник, который провел обряд крещения ей и новорожденной дочери.

«Да, когда-то она оговаривала о том, что есть какая-то РПЦ „Царская империя“, но таких явных каких-то в ней изменений не было. Только последние два дня я заметил, что что-то с ней произошло, о чем она молчала. Это скорее всего произошел тот момент, когда ее окрестили, и что-то там просто в голову вкрутили», — добавил Булкин.

Для соседей эта новость стала неожиданностью. Все были уверены, что она ходит в местную православную церковь. О Булкиных отзываются исключительно с теплотой. Говорят, супруги всегда вели себя приветливо, и дети у них воспитанные.

В соцсетях появился видеоролик, где Анастасия держит в руках фотографию лидера деструктивной секты «Царская Империя», провозгласившего себя патриархом Зосимой и с листочка, словно послушная школьница — зачитывает текст, похожий на присягу.

«Я верноподданная царя-патриарха Зосимы. Своим словом желаю выразить поддержку нашему государю, последнему помазаннику Божьему», — читала Анастасия Булкина.

Адепты секты поклоняются царю-самозванцу, верят в странные пророчества и предрекают скорый апокалипсис. Послушников призывают уничтожать свои документы, отказываться от работы и образования и переселяться в глушь — в их общину.

Лидер псевдоправославного культа в миру — рецидивист Леонид Власов, судимый за педофилию. В прошлом году его снова арестовали, на этот раз — за пропаганду терроризма и создание организации, посягающей на личность и права граждан. Сторонников секты это не остановило, они продолжают вербовать новых адептов.

Мы связались с адептами движения — они утверждают, что впервые слышат об Анастасии Булкиной из Твери.

«Обычное я знаю, если кто-то у нас в обители есть. И у нас здесь, как бы вам сказать, никто никого насильно не держит. И если кто-то приезжает, он приезжает по доброй воле», — заявил член секты «Царская империя» Дмитрий.

Муж Анастасии Булкиной ищет свою семью и надеется, что жена и дети вскоре вернутся домой.

