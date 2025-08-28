Первое в России уголовное дело за самовыгул собаки завели в Мурманской области

Хозяину напавшему на пенсионерку пса грозит до трех лет тюрьмы.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexandra Pfau; 5-tv.ru

В Мурманской области возбудили первое в России уголовное дело за самовыгул собаки. По данным следствия, владелец оставил добермана на улице без присмотра. В итоге пес напал на пенсионерку и сбил ее с ног. У женщины серьезные травмы. Сейчас хозяин животного находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

«Безответственных владельцев может остановить угроза оказаться в местах лишения свободы. Идет обсуждение, чтобы кратно увеличить ответственность, в том числе предусмотреть квалифицированный состав, когда вред причиняется, по сути, источником повышенной опасности, потому что собак вполне можно относить к такому источнику», — отметил юрист Александр Щербинин.

По данным Роспотребнадзора, в России за год происходит более двухсот тысяч нападении собак на людей. Чаще агрессивно ведут себя бездомные животные. Но там, где за питомца несет ответственность человек, ему придется и расплачиваться.

Сейчас штрафы за самовыгул составляют до пяти тысяч рублей. Депутаты Госдумы предлагают увеличить взыскание в десять раз.

