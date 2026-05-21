В комнате мотеля: муж снял кожу с жены и расчленил ее тело после родов

Express: в США муж снял кожу с жены и расчленил ее тело после родов

В США вновь обсуждают одно из самых жутких уголовных дел последних лет. Джессика Монтейро Рей умерла во время родов в мотеле, но ее муж Джастин Рей не стал вызывать помощь. Вместо этого он расчленил ее тело. Позже его нашли вместе с детьми и останками супруги в складском помещении. Об этом сообщило Express.

Джастин Рей и его беременная жена Джессика Монтейро Рей жили в отеле WoodSpring Suites в Канзас-Сити, штат Миссури. По данным материалов дела, женщина родила ребенка в ванной номера 20 октября 2017 года, после чего умерла при невыясненных обстоятельствах.

Сам Рей давал противоречивые объяснения: в разное время он говорил, что супруга умерла после родов, а также утверждал, что она могла покончить с собой. Судмедэксперт позднее не смог установить точную причину смерти Джессики.

Что произошло после смерти женщины

По версии следствия, после смерти жены Рей не обратился в экстренные службы. Вместо этого он остался в номере с новорожденным ребенком и двухлетней дочерью.

В материалах дела утверждалось, что мужчина сделал фотографии с телом супруги и детьми, а спустя два дня снял с нее кожу и расчленил останки в ванной комнате отеля.

Следователи сообщали, что часть останков Рей сложил в переносные холодильники и сумки. На кадрах с камер наблюдения, по данным CBS News, видно, как он вывозил из отеля красный холодильник, одновременно толкая коляску с ребенком.

Где нашли Рея

Полиция обнаружила мужчину 24 октября 2017 года в складском помещении в городе Ленекса, штат Канзас. С ним находились двое маленьких детей и останки жены в контейнерах.

Детей осмотрели медики, после чего их передали под защиту социальных служб. В материалах дела упоминалось, что у новорожденного была глазная инфекция.

Сам Рей позже утверждал, что не хотел оставлять тело жены и якобы собирался отвезти останки в Аризону для религиозной церемонии. В интервью он заявлял, что не вызвал полицию, потому что боялся потерять детей.

В чем его обвиняли

В Миссури Рея обвинили в надругательстве над телом и создании угрозы для детей. При этом по факту смерти жены ему не предъявили обвинение в убийстве: судмедэксперт не смог точно определить, от чего умерла Джессика Монтейро Рей.

В 2019 году Рея приговорили почти к девяти годам тюрьмы по обвинениям, не связанным напрямую со смертью супруги. Речь шла о трех эпизодах сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, а также о создании угрозы ребенку и вовлечении ребенка в противоправное поведение.

Эти обвинения были связаны с изображениями подростков, найденными в его телефоне, и не касались его собственных детей.

Позже имя Рея появилось и в другом расследовании: его обвиняли в убийстве мужчины из Калифорнии Шона Тая Ферела, который пропал в 2016 году после поездки с ним.

По данным CBS News, тело Ферела не нашли. Однако его кровь обнаружили в багажнике автомобиля, которым пользовался Рей.

