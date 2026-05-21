Кошмар садоводов: биолог рассказал, когда испанские слизни вернутся на дачи

Биолог Воробьев: испанские слизни появятся в огородах 26 мая

Испанские слизни не исчезли с дачных участков — в период высокой температуры они просто становятся менее заметными и переходят на ночную активность. Об этом рассказал биолог Михаил Воробьев в беседе с Life.ru.

Специалист пояснил, что в настоящее время условия для этих моллюсков остаются благоприятными. Они продолжают питаться и по-прежнему присутствуют на территориях, но днем прячутся, поэтому создается впечатление их исчезновения.

По словам эксперта, массовое возвращение вредителей можно ожидать уже 26 мая, когда жара начнет ослабевать. При снижении температуры слизни снова начнут появляться не только ночью, но и в дневное время и в большем количестве.

Как отметил Воробьев, обычно их активность начинается вечером — примерно после 19 часов. Ночью она достигает пика, а к утру, около пяти-шести часов, они уходят в укрытия, спасаясь от солнца. При более прохладной погоде этот режим смещается, и время их активности увеличивается. Отдельно биолог напомнил, что испанские слизни могут достигать 15 сантиметров, из-за чего часто вызывают тревогу у садоводов.

Говоря о способах борьбы, специалист выделил два основных варианта. Первый — применение химических средств на основе фосфата железа, которые размещают на участке: после поедания гранул у вредителей запускаются необратимые процессы. Второй — более простой, но трудоемкий метод — ручной сбор и уничтожение слизней.

