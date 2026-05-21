«Гнал поганой метлой»: Дворцов раскритиковал карьеру певицы Марго Овсянниковой

Продюсер Дворцов: спонсор оплачивает сотрудничество MARGO с Филиппом Киркоровым

За певицей Маргаритой Овсянниковой, известной под псевдонимом MARGO, стоит состоятельный мужчина, который помогает ей попадать на светские мероприятия и сотрудничать с известными артистами, однако это не делает ее сильной вокалисткой. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, не так давно он встретил MARGO на закрытой вечеринке, посвященной презентации премиального ателье. Продюсер поделился тем, что певица была в сопровождении молодого человека.

Дворцов рассказал, что карьеру MARGO поддерживают финансово не первый год. Как он отметил, этот человек оплачивает ей участие в красных дорожках и помогает сотрудничать с крупными звездами, в числе которых народный артист России Филипп Киркоров.

Одних вложений для настоящего успеха мало, в чем уверен продюсер. Он подчеркнул, что артисту нужны время, узнаваемость и, что самое главное, талант. В случае MARGO, как отметил Дворцов, он этого не видит.

«У нее таланта нет. У нее нет голоса», — сказал продюсер.

Дворцов добавил, что не хочет обидеть певицу, но считает ее продвижение больше коммерческим проектом, чем историей о музыке. К тому же он раскритиковал продюсеров, которые думают только о заработке и не обращают внимания на наличие у артиста настоящих вокальных данных.

«Я бы таких продюсеров, на самом деле, гнал поганой метлой», — заключил Дворцов.

Ранее, как писал 5-tv.ru, музыкальный критик Сергей Соседов назвал Марго Овсянникову одним из главных фриков российской эстрады.

