«Гнал поганой метлой»: Дворцов раскритиковал карьеру певицы Марго Овсянниковой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 44 0

Музыкальный критик встретил исполнительницу в сопровождении состоятельного молодого человека на закрытой вечеринке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер Дворцов: спонсор оплачивает сотрудничество MARGO с Филиппом Киркоровым

За певицей Маргаритой Овсянниковой, известной под псевдонимом MARGO, стоит состоятельный мужчина, который помогает ей попадать на светские мероприятия и сотрудничать с известными артистами, однако это не делает ее сильной вокалисткой. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, не так давно он встретил MARGO на закрытой вечеринке, посвященной презентации премиального ателье. Продюсер поделился тем, что певица была в сопровождении молодого человека.

Дворцов рассказал, что карьеру MARGO поддерживают финансово не первый год. Как он отметил, этот человек оплачивает ей участие в красных дорожках и помогает сотрудничать с крупными звездами, в числе которых народный артист России Филипп Киркоров.

Одних вложений для настоящего успеха мало, в чем уверен продюсер. Он подчеркнул, что артисту нужны время, узнаваемость и, что самое главное, талант. В случае MARGO, как отметил Дворцов, он этого не видит.

«У нее таланта нет. У нее нет голоса», — сказал продюсер.

Дворцов добавил, что не хочет обидеть певицу, но считает ее продвижение больше коммерческим проектом, чем историей о музыке. К тому же он раскритиковал продюсеров, которые думают только о заработке и не обращают внимания на наличие у артиста настоящих вокальных данных.

«Я бы таких продюсеров, на самом деле, гнал поганой метлой», — заключил Дворцов.

Ранее, как писал 5-tv.ru, музыкальный критик Сергей Соседов назвал Марго Овсянникову одним из главных фриков российской эстрады.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Спецпроект «Ваш навигатор по налогам» появился на портале mos.ru
20:27
В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная погибшему военкору «Известий» Федорчаку
20:15
Кровавая семейная драма: мужчина убил жену молотком и рассказал об этом дочери
20:12
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы
20:06
Слуцкий принял участие в открытии улицы имени Жириновского в Уфе
20:00
Собянин: Москва помогает наращивать технологический суверенитет России

Сейчас читают

Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
Телефон плавится на солнце: как спасти смартфон от перегрева летом
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео