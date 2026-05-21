Собянин: Москва помогает наращивать технологический суверенитет России

Москва заняла первое место в стране по объемам выручки в радиоэлектронике, электромобилестроении, авиационной, ракетно-космической и медицинской отраслях. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Сергей Собянин.

«К 2030 году доля высокотехнологичных секторов в выручке московских предприятий должна превысить 50%. Таким образом, эти отрасли займут доминирующее положение в промышленном ландшафте города и половина всего, что производит столица, будет напрямую связана с инновациями и передовыми технологиями», — написал градоначальник.

По словам Собянина, наибольший рывок по итогам прошлого года продемонстрировало электромобилестроение — выручка взлетела в десять раз. Радиоэлектроника прибавила 35%, а медицинская промышленность — 15%. Отдельно мэр отметил фармацевтический сектор, перед которым стоит цель завоевать лидерство в стране к 2028 году.

Мэр подчеркнул, что локализация критически важных товаров и разработка прорывных решений позволяют Москве не только наращивать применение отечественных продуктов, превосходящих зарубежные аналоги, но и обеспечивать технологическую независимость всей страны.

При этом новые заводы внедряют зеленые технологии и энергоэффективные решения, а современная промышленная инфраструктура возводится по принципу вертикальной интеграции — на одной территории компактно размещают цеха, офисы, лаборатории и зоны отдыха.

