Слуцкий принял участие в открытии улицы имени Жириновского в Уфе

Новое название поддержала большая часть опрошенных жителей столицы Башкирии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Новый адрес появился на карте Уфы. Теперь там есть улица имени одного из самых ярких политиков в истории страны, основателя ЛДПР — Владимира Жириновского. В торжественной церемонии открытия принял участие сегодняшний лидер партии Леонид Слуцкий. Идею о новом названии поддержала большая часть опрошенных жителей города.

«Совсем скоро жители этих домов будут официально жить на улице Владимира Жириновского. Улица продолжится туда, где в самое ближайшее время будут возведены новые здания», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также в столице Башкирии сейчас проходит турнир по самбо, который посвящен 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. В нем участвуют более пятисот юных спортсменов из 13 регионов страны.

