Нужен хмель: ученые и специалисты «Балтики» искали на Алтае перспективные сорта

Ученые и специалисты «Балтики» искали на Алтае перспективные сорта хмеля

На Алтае завершена масштабная экспедиция. Ученые, аграрии и пивовары искали перспективные экземпляры дикого хмеля. Их высадят, чтобы изучить потенциал в разных климатических условиях. Это часть масштабной работы по снижению зависимости от импорта.

Сборы урожая уже бьют рекорды. И специалисты заявляют: через пять лет российские производители будут обеспечивать себя собственным сырьем почти на 50%.

Через две недели на фестивале «Балтика Фест» у отечественных компаний будет возможность обсудить перспективы развития отрасли. Чем полезен хмель и в каких отраслях применяется — выяснил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

1300 километров в поисках хмеля. Ученые и пивовары ради него поднялись даже в горы. Теперь собрана целая коллекция в 500 экземпляров соцветий — это все образцы для генетических исследований.

«Мы решили собирать дикорастущий хмель. Единственный вариант — это создать собственный уникальный сорт хмеля», — рассказал ведущий эксперт по технологии компании «Балтика», кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Матвеев.

Спрос на него огромный. Еще недавно хмель тоннами завозили из Германии, Чехии и США, но сейчас упор на развитие нашего растениеводства.

Олег год назад открыл свою пивоварню. Здесь даже есть сорта с добавлением протеина.

«Все спортсмены, наоборот, поддерживают, всегда рекламируют и помогают, участвуем в различных соревнованиях и показываем, что у нас есть такой продукт», — поделился пивовар Олег Савченко.

Запрос на хмель, а еще солод есть и от пекарей. Без последнего невозможно представить даже обычный ржаной хлеб.

«Мы используем ферментированный солод, который подчеркивает вот этот ржаной вкус. Польза от него за счет ферментов, которые нужны нашему организму», — рассказал пекарь-технолог Максим Едлин.

На новый уровень поднимает все смежные сферы отечественная пивоваренная отрасль. Во многом благодаря легендарному заводу «Балтика», которому в этом году 35 лет. Это повод для большого торжества. До грандиозного гастрономузыкального фестиваля «Балтика Фест» на знаменитом автодроме «Игора Драйв» под Петербургом чуть больше двух недель.

Это наш ответ Октоберфесту. 13 сентября все будет не менее масштабным. Уже готовится звездный десант: «Дискотека Авария», легендарный «Чайф», Мари Краймбрери.

Именно под такую музыку представят лучшие кулинарные рецепты России, причем со всей страны, от Калининграда до Камчатки. Гости «Балтика Фест» раскроют культурный код еды, чтобы получить наслаждение от каждого кусочка и глотка.

Организаторы обещают рассказать главные секреты правильного потребления. Концепция гастрономического фестиваля — вкус, который объединяет. Это то, что нужно для большой компании, когда вместе собираются люди с разными взглядами, но для каждого есть что-то свое. Как один из новых безалкогольных сортов «Балтики». Марина вместе с коллегами возродила его в Ярославле.

Новые сорта — это одно из многих направлений в развитии предприятия. Его основателю Таймуразу Боллоеву удалось быстро превратить «Балтику» в узнаваемый мировой бренд.

«Если проводить слепую дегустацию, отечественные сорта выигрывают, потому что не действует визуальное психологическое давление, что на этикетке там написано на иностранном», — отметил председатель совета по развитию пивобезалкогольной отрасли, основатель компании «Балтика» Таймураз Боллоев.

Прямо на площадке «Игора Драйв» обсудят перспективы развития отрасли, здесь соберется созданный в этом году экспертный совет. Но главное внимание — к самому фестивалю. «Балтика Фест» раскроет всю гастрономическую культуру нашей страны через вкусы и эмоции гостей.

