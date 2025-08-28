«Подустала»: дочь Дроздова отреагировала на слова мачехи о ее безразличии к отцу

Телеведущий Николай Дроздов оказался в центре скандала после публикаций о том, что его дети якобы не оказывают ему помощи. Журналисты ссылались на слова его супруги Татьяны. При этом дочь Дроздова от первого брака Надежда в разговоре с Super.ru заявила, что подобные заявления ее мачеха сделать не могла.

«Откуда сегодня взялось все это? Мне адвокат переслал. Честно говоря, я подустала от всех этих вопросов. Поэтому комментировать ничего не буду. Пусть идет, как идет», — сказала Надежда.

По словам женщины, слухи о том, что телеведущий содержит всех родственников, распространяются уже несколько лет, но не соответствуют действительности. Надежда подчеркнула, что не намерена давать официальные опровержения.

Она также заметила, что повышенное внимание к семье может быть связано с попытками привлечь интерес к персоне ее отца.

«Я как профессиональный маркетолог прекрасно понимаю: плохая реклама — это тоже реклама. Может быть, папе после этого заказы какие-нибудь придут», — размышляет дочь телеведущего.

Летом Дроздов перенес операцию на суставе и продолжает восстанавливаться. Несмотря на хроническое заболевание скелета, из-за которого он даже потерял десять сантиметров роста, коллеги и друзья отмечают, что известный популяризатор науки сохраняет оптимизм.

