Работала в стриптиз-клубе: МакSим сравнила себя в 17 с дочерью в том же возрасте

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

В юности артистка была похожа на воздушный шарик, который нужно было всегда держать на веревочке.

Какой певца Максим была в 17 лет

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МакSим: в 17 лет была разгильдяйкой, работающей в стрипиз-клубе

Старшая дочь певицы МакSим (Марина Абросимова. — Прим. ред.) Александра в 17 лет очень отличается от того, какой была ее мама в том же возрасте. Об этом исполнительница рассказала в интервью рэперу Баста (Василий Вакуленко — настоящее имя).

«Моей старшей дочери 17 (лет. — Прим. ред.). Я могу сказать, что мои 17 и ее 17 — это кардинально разные планеты, галактики. Меня ловили уже просто всей Казанью (родной город знаменитости — Прим. ред.): „Марина стой!“ <…> Конечно, разгильдяйка была ужасная, мягко говоря», — вспоминала певица.

Она сравнила себя с воздушным шариком, которой держали за веревочку. И если эту веревочку отпускали, то Абросимова сразу «улетала куда-то в облака».

МакSим призналась, что в 17 лет работала в стриптиз-клубе «антрактом». То есть в перерывах между танцевальными номерами, пока артисты переодевались, она пела.

К тому моменту артисткой уже была создана одна из самых известных ее композиций — «Знаешь ли ты?»

Наследница певицы, по ее словам, совершенно другая. Девушка с друзьями предпочитает играть в настольные игры. А алкоголь компания Александры «не уважает».

Старшую дочь МакSим родила от звукорежиссера Алексея Луговцова в 2009 году. В браке с ним артистка прожила три года. В 2011 году пара подписала документы о разводе.

В 2014-м на свет появилась младшая наследница исполнительницы — Мария. С ее отцом, бизнесменом Алексеем Петровым, артистка встречалась какое-то время, но к сентябрю 2015 года они расстались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МакSим, поздравляя старшую дочь с днем рождения, отметила ее здравомыслие. Знаменитость удивила разумность девочки. Также она подчеркнула такие качества наследницы, как доброту и чистоту души.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
Путин и Токаев обсудят военно-техническое сотрудничество на переговорах в Астане
17:23
Госдума приняла закон о возможности ареста имущества релокантов
17:21
Энергетика станет ключевой темой переговоров Путина в Казахстане
17:13
В Кремле предупредили Армению о последствиях прекращения сотрудничества с ЕАЭС
17:02
«Бежали кто куда»: фельдшер рассказал о первых минутах трагедии в Старобельске
16:51
Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России

Сейчас читают

Преданные фанаты, мать в слезах и коллеги: кто и как встретил Глеба Калюжного из армии
Актер Глеб Калюжный вернулся из армии
Опасные свидания: как мошенники обманывают россиян в поисках любви
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео