«Ситуация крайне серьезная»: Франция как никогда близка к финансовой пропасти

Долг государства «перешел критическую черту».

Глава МВД Франции Ретайо заявил о близости страны к финансовой пропасти

Глава МВД Франции рассказал о близости страны к финансовому краху

Франция находится на грани финансового кризиса. Об этом рассказал руководитель МВД страны и глава партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

«Ситуация крайне серьезная. Никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти», — приводит его слова газета Le Figaro.

Глава МВД подчеркнул: 54% государственного долга Франции — собственность иностранных держателей. Это не просто сложная экономическая ситуация. Это — вопрос национальной независимости и суверенитета.

Тот факт, что долг Франции «перешел критическую черту», подтверждал также премьер-министр Франсуа Байру. Он отметил, что «каждую секунду» сумма растет на пять тысяч евро. Если так будет продолжаться, то к 2029 году долговая нагрузка на страну составит 100 миллиардов евро в год.

Байру заявил, что задолженности Франции покрываются в большинстве своем за счет новых долгов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Макрон стремится сорвать мирное соглашение РФ и США по Украине.

«Ситуация крайне серьезная»: Франция как никогда близка к финансовой пропасти
