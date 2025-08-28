«Перестаньте!» — Сийярто потребовал Киев прекратить втягивать Венгрию в конфликт

Дарья Орлова
Удары по нефтепроводу «Дружба» — ни что иное, как посягательство на энергетическую безопасность страны.

«Перестаньте!» — Сийярто потребовал Киев прекратить втягивать Венгрию в конфликт

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал Украину прекратить попытки втянуть страну в военный конфликт с Россией. Этим заявлением он отреагировал на критику украинского коллеги Андрея Сибиги, который упрекнул Сийярто за реакцию на удары по нефтепроводу «Дружба».

«Прекратите провоцировать нас, перестаньте угрожать нашей энергетической безопасности и пытаться втянуть нас в ваш конфликт!» — написал министр Венгрии в социальной сети Х.

Сийярто в очередной раз указал на то, что Венгрия — не участник украинского конфликта и никоим образом не несет за него ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сийярто обвинил Зеленского в грубых провокациях. Министра возмутили заявления украинского президента об ударах по нефтепроводу «Дружба». Более того, Сийярто назвал их «угрозами» и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» эти слова.

Ключевые ценности Венгрии — суверенитет и территориальная целостность. Будапешт уважает другие страны и ожидает того же в ответ.

