Сийярто обвинил Зеленского в грубых провокациях: «Серьезные посягательства»

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Зеленского в грубых провокациях

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посчитал слова украинского президента Владимира Зеленского об ударах по нефтепроводу «Дружба» угрозами, а также заявил, что Будапешт «решительно отвергает» эти высказывания. Об этом он написал в соцсети.

При этом Сийярто отметил, что суверенитет и территориальная целостность являются для Венгрии ключевыми ценностями в международной политике. При этом он подчеркнул, что государство проявляет уважение к суверенитету и территориальной целостности других стран, ожидая от них в ответ того же.

«В последние дни Украина предприняла серьезные посягательства на безопасность наших энергоснабжений, и посягательства на энергетическую безопасность следует понимать, как посягательства на суверенитет. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить угрожать Венгрии и перестать рисковать нашей энергетической безопасностью», — пояснил глава МИД Венгрии.

До этого на пресс-конференции в Киеве Зеленскому задали вопрос о том, укрепили ли последние атаки на нефтепровод «Дружба», по которому нефть идет также и в Венгрию, возможность для Украины отмены вето со стороны Будапешта на вступление Киева в Евросоюз (ЕС).

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование „Дружбы“ зависит от позиции Венгрии», — ответил Зеленский.

Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС, так как, со слов премьер-министра Виктора Орбана, «четких границ» у страны нет, как и «работающей экономики» с «реальным суверенитетом». Ее принятие в Евросоюз, полагает Орбан, приведет к «бесконечной войне».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп и Орбан обсудили вопрос членства Украины в ЕС после встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

