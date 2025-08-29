В Москве задержали экс-директора Театра сатиры по делу о мошенничестве

Эфирная новость 18 0

Хитрая афера может стоить ему десять лет колонии.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший директор московского театра Сатиры стал главным героем криминальной драмы, которую сам же и поставил. Накануне Мамедали Агаева задержали по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей.

Надо отметить, что Агаев — человек в театральном мире очень известный. Он почти 30 лет тащил на себе все хозяйство одного из самых известных театров страны. И, по версии следствия, придумал очень хитрую комбинацию, как на этом заработать.

Он не просто воровал на ремонтах, декорациях и перепродаже билетов, а создал свое ИП, которое и продавало родному театру сценарии новых спектаклей. А с каждой постановки Агаев получал доход в размере 4% от кассовых сборов.

Эта афера может стоить ему десять лет колонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

1:46
В России ожидают рекордный урожай хмеля
1:30
«Обратите внимание»: Путин указал губернатору Саратовской области на две проблемы в регионе
1:17
В Москве задержали экс-директора Театра сатиры по делу о мошенничестве
1:02
В России набирают популярность опасные «грибные ретриты» с мухоморами
0:48
В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style
0:29
Пиво в гастрономии: как шеф-повара используют напиток на кухне

Сейчас читают

Lil Pump набил на лбу имя певицы MARGO — эксклюзивные кадры
«Иллюзии, что ты чего-то достиг»: Богомолов о жизни и стремлениях
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025