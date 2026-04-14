Блогер Михаил Литвин и фигуристка Евгения Медведева внесены в базу «Миротворец»

Александра Якимчук
Они, по мнению составителей это «черного списка», каким-то образом покушались на суверенитет Украины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Блогер Михаил Литвин внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». По данным портала интернет-знаменитость обвиняют в якобы «пропаганде и покушении на суверенитет Украины».

Также в базу сайта внесена двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию и призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Ее обвиняют в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и в поддержке СВО».

Данный ресурс публикует персональные сведения людей, которые по какой-либо причине вызвали негатив со стороны авторов «Миротворца». База была создана в 2014 году и постоянно пополняется новыми именами. В список портала попали даже несовершеннолетние, в том числе и дети в возрасте от двух лет.

Информация, опубликованная на сайте, собрана незаконным путем и противоречит Европейской конвенции по правам человека. Сайт неоднократно подвергался критики международными организациями, включая ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезду «СашиТани» Валентину Рубцову внесли в базу украинского «Миротворца». Артистка дала интервью, в котором призналась, что всегда считала Крым частью России. Это и стало основание для попадание в «черный список».

