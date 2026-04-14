Швеи в Индии рискуют остаться без работы из-за ИИ, который сами же обучают

Миллионы швей в Индии рискуют остаться без работы — и по иронии судьбы они сами приближают свое увольнение. На одной из фабрик рабочим установили камеры, которые записывают весь рабочий процесс, в том числе движения рук. Таким образом специалисты помогают обучать искусственный интеллект, который в будущем может их заменить.

В то же время в американских больницах становится все сложнее найти настоящего врача. По медицинским учреждениям теперь ездят роботы, которыми управляют удаленно. При помощи такого устройства с камерой, экраном и микрофоном врачи могут принимать пациентов и обходить палаты, буквально не выходя из дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние 12 месяцев 73% россиян так или иначе использовали нейросети. Об этом сообщила руководитель практики «Гостех» Аналитического центра ВЦИОМ Ксения Демина на круглом столе в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Согласно опросу, каждый второй респондент (51%) пользуется нейросетями еженедельно. Скорее положительно к ним относятся 56% опрошенных. При выборе конкретной программы 44% отдают предпочтение отечественным разработкам. Кроме того, 64% участников ожидают от искусственного интеллекта в ближайшие три-пять лет больше пользы, чем вреда.

Всероссийский онлайн-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проводился с 13 по 15 декабря 2025 года, в нем приняли участие 3239 граждан старше 18 лет.

