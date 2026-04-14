Опасное сочетание: почему нельзя есть плов вместе с майонезными салатами

Диана Кулманакова
Для этого блюда существуют свои традиции потребления.

Как правильно приготовить и есть узбекский плов: традиции

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Употребление салатов с майонезом вместе с пловом может нанести серьезный вред здоровью. Об этом сообщила гепатолог Татьяна Васильева в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что российским путешественникам, планирующим гастрономические туры в Узбекистан или другие страны Средней Азии, следует придерживаться традиционных правил трапезы.

По словам специалиста, классический рецепт плова уже подразумевает высокую концентрацию жиров из-за использования растительного масла и бараньего курдюка.

Добавление майонезных соусов создает избыточную калорийность и провоцирует резкое усиление нагрузки на внутренние органы, в частности на печень и поджелудочную железу.

Врач отметила, что безопасный гастрономический опыт напрямую зависит от осознанности самого человека и выбора проверенных заведений общепита.

«С пловом едят только сам плов, ачик-чучук (салат с помидорами), пьют зеленый чай и едят простую лепешку. Никаких салатов с майонезом, ничего подобного быть не должно», — предупредила Васильева.

Она также призвала путешественников внимательно относиться к состоянию своего желудка и истории болезни перед тем, как приступать к обильному застолью.

Стоит учитывать и местные традиции. В Узбекистане семейные торжества с подачей плова обычно организуют в первой половине дня, хотя в ресторанах и на городских праздниках его можно встретить в любое время.

Средний объем стандартной порции варьируется от 250 до 400 граммов, а цена составляет примерно 35–60 тысяч сумов (около 220-380 рублей).

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
