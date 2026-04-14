Несколько рот механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесах Сумской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — пояснил информатор.

Также он отметил, что южнее села Юнаковка штурмовые и механизированные украинские подразделения усилены боевиками 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что боевики ВСУ устроили жестокую расправу над взбунтовавшимися насильно мобилизованными в Харьковской области. Попытка вооруженного мятежа произошла на тренировочной базе штурмовых подразделений ВСУ в лесах Чугуевского района.

