В России ожидают рекордный урожай хмеля
По итогам года его производство может вырасти почти на четверть.
Россию ждет рекордный урожай хмеля. В этом году его производство может вырасти почти на четверть. В реальном выражении это 400 тонн.
А всего через пять лет наше собственное сырье покроет уже половину потребностей отечественного рынка. Отказ от зарубежных поставок стал очевиден после введения санкций и бегства некоторых иностранных владельцев.
Сейчас в компании возвращается российский менеджмент, которому не только интересно развивать отрасль, но и ориентироваться на отечественных фермеров.
Благодаря поддержке государства, хмель активно выращивают в Чувашии, Краснодарском крае, Марий Эл, Липецкой области.
