Лукашенко подарит коллегам мешки с картошкой в ходе визита в Китай

Эфирная новость 24 0

Президент Белоруссии собрался в гости не с пустыми руками.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Китае сейчас идут последние приготовления к празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. На военный парад в Пекин приедут лидеры 26 стран. И первым в списке приглашенных был указан президент России Владимир Путин.

Приедет и лидер КНДР Ким Чен Ын, который вообще редко выезжает за границу, но тут сделал исключение. Среди гостей также главы Казахстана, Ирана, Армении, Сербии.

Собирается в Китай и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причем, как настоящий хозяйственник, он уже сказал, что поедет не с пустыми руками.

«Я собрал десять корзин по три мешочка по пять килограммов. Завтра в Китай. Я собрал — и каждому президенту. Там подписано все. Льняные мешки», — сказал он.

В дополнение Лукашенко обещает подарить коллегам и рапсовое масло, производством которого также славится Белоруссия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

3:11
Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области
2:50
Суд оштрафовал «Яндекс» за непредоставление ФСБ доступа к «Алисе»
2:34
Тысячи бегут с Украины: зачем Зеленский разрешил молодежи покидать страну
2:17
Лукашенко подарит коллегам мешки с картошкой в ходе визита в Китай
2:00
Святые мощи — в сторону: новая выставка в Киево-Печерской лавре шокировала верующих
1:46
В России ожидают рекордный урожай хмеля

Сейчас читают

Незаконные увольнения и сверхурочные без оплаты: как нарушают трудовые права
Lil Pump набил на лбу имя певицы MARGO — эксклюзивные кадры
«Иллюзии, что ты чего-то достиг»: Богомолов о жизни и стремлениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025