Копеечные отпускные? Стоит ли брать отпуск в сентябре

Юрист Южалин: отдых в сентябре будет в целом хорошим с точки зрения отпусных

В сентябре отпуск не будет самым выгодным, однако относительно выплат отдых в этом месяце является достаточно хорошим. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор юридической практики Александр Южалин.

По словам эксперта, сентябрь не располагает нерабочими праздничными днями изначально, поэтому число рабочих дней будет примерно таким же, как и в другие месяцы. При этом есть всего несколько месяцев, в которых рабочих дней больше, чем в сентябре.

«Сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах», — подчеркнул собеседник.

К тому же он добавил, что выгода для работников, которые получают оклад, состоит в количестве рабочих дней в месяце — чем их больше, тем выгоднее будет отдых. Такая взаимосвязь заключается в том, что оклад платится в одном размере вне зависимости от числа отработанных дней, а отпускные рассчитывают из средней зарплаты.

