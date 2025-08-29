Копеечные отпускные? Стоит ли брать отпуск в сентябре

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Выгода зависит от количества рабочих дней в месяце.

На курорт в начале осени? Стоит ли брать отпуск в сентябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юрист Южалин: отдых в сентябре будет в целом хорошим с точки зрения отпусных

В сентябре отпуск не будет самым выгодным, однако относительно выплат отдых в этом месяце является достаточно хорошим. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор юридической практики Александр Южалин.

По словам эксперта, сентябрь не располагает нерабочими праздничными днями изначально, поэтому число рабочих дней будет примерно таким же, как и в другие месяцы. При этом есть всего несколько месяцев, в которых рабочих дней больше, чем в сентябре.

«Сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах», — подчеркнул собеседник.

К тому же он добавил, что выгода для работников, которые получают оклад, состоит в количестве рабочих дней в месяце — чем их больше, тем выгоднее будет отдых. Такая взаимосвязь заключается в том, что оклад платится в одном размере вне зависимости от числа отработанных дней, а отпускные рассчитывают из средней зарплаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как добиться компенсации за испорченный отдых.

Не стоит торопить события: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября

