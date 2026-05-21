Семейный деспотизм: как сестра мужа вмешивается в его отношения с женой

New York Post: сестра мужа вмешивается в его отношения с женой

Конфликт из-за доминирующего положения сестры в решении семейных вопросов возник в паре американцев. Отношения супругов длятся уже более 20 лет, однако все это время планы на отпуска и совместные встречи диктуются исключительно сестрой мужа. С таким обращением жена обратилась в колонку издания New York Post.

Мнение жены систематически игнорируется, а попытки выразить несогласие пресекаются родителями брата и сестры. Они призывают супругу сына просто уступать их дочери ради сохранения спокойствия. Ситуация осложняется тем, что участникам спора уже по 50 лет, но детские модели поведения до сих пор определяют их жизнь.

Автор жалобы подчеркнула, что раньше у них с ее родителями были собственные традиции. Но сестра со своей семьей постепенно вытеснила жену, взяв управление досугом в свои руки.

«Я стараюсь объяснить мужу, насколько это несправедливо, но он хочет избежать конфликта», —отметила она.

Супруга добавила, что готова пойти на крайние меры и отказаться от будущих поездок, если ей не позволят самой выбрать, как проводить отдых. По ее мнению, такая покорность мужа вызвана особенностями воспитания, которые укоренились еще в глубоком детстве.

Эксперт издания отметила, что подобные динамики отношений часто сохраняются десятилетиями именно из-за нежелания одной из сторон проводить четкие границы. Она подтвердила право автора устанавливать собственные правила и создавать новые традиции отдельно от навязчивой родственницы.

Однако специалист предупредила, что любые попытки изменить статус-кво неизбежно приведут к серьезному стрессу и возмущению со стороны остальных членов семьи, привыкших к текущему положению вещей. Поэтому нужно быть готовым к конфликтам.

