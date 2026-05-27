Российские студенты-спортсмены вернутся на мировые соревнования

Международная федерация университетского спорта допустила их до состязаний в нейтральном статусе.

Российские студенты-спортсмены возвращаются на международную арену. Все они допущены к участию в мировых соревнованиях. Такое решение принял Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта.

Атлеты будут выступать в нейтральном статусе под эгидой организации. Постановление касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. Белорусские спортсмены допущены к соревнованиям без каких-либо ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько мировых спортивных федераций сняли ограничения с российских спортсменов, допустив их к международным стартам с флагом и гимном.

Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила участие спортсменов из России без нейтрального статуса во всех дисциплинах: спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, акробатике и аэробике.

Объединенный мир борьбы (UWW) принял аналогичное решение, распространив его на все возрастные категории. Международная федерация водных видов спорта World Aquatics в апреле разрешила российским спортсменам использовать государственную символику в плавании, синхронном плавании и прыжках в воду.

Полный запрет сохраняется в футболе, биатлоне, легкой атлетике, хоккее и фигурном катании. В лыжных гонках и велоспорте россиян допускают только в нейтральном статусе.

