Просят назвать «мамой»: новая схема мошенников с опорой на семейные узы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Так аферисты получают полную свободу действий.

Мошенники вынуждают жертв записывать их контакт в телефоне как «мама»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мошенники вынуждают жертв записывать их как родственников для доверия банка

Под видом родных и близких начали скрываться в телефонной книге мошенники. Новую схему раскрыло РИА Новости.

Так, теперь злоумышленники вынуждают жертв подписывать свои номера как членов семьи. Так аферисты избегают подозрений со стороны сотрудников банков.

Как отметили представители правоохранительных органов, злоумышленники также часто убеждают жертву удалить все контакты с телефонов, в том числе номер матери.

После они просят записать свой номер как «мама». В качестве следующего шага аферисты получают полную свободу действий и будучи «мамой» в телефоне, они звонят жертвам в ходе сделки в банке и интересуются, как все проходит.

Ранее 5-tv.ru писал о самых опасных схемах аферистов перед 1 сентября. Например, в сети следует остерегаться подделок под популярные сайты цветочных магазинов, где можно было оформить предоплаченный заказ.

