Мошенники пользуются спросом на букеты для учителей для обмана россиян

С приближением 1 сентября практически каждый родитель планирует приобрести букет для учителя. В стремлении сэкономить время и средства они часто попадаются на уловки злоумышленников. Эксперты рассказали «Известиям», какие схемы используют мошенники и как не стать их жертвой.

Гладиолусы и розы: во сколько обойдется букет цветов к 1 сентября

Почему тема букетов ко Дню знаний привлекает аферистов

Период подготовки к учебному году становится настоящим испытанием для родителей: необходимо приобрести школьную и спортивную форму, обувь, записать детей в секции и не забыть про обязательный элемент — цветы для учителей.

«Букет к 1 сентября для учителя — обязательная часть традиций этого дня, поэтому каждый родитель, собирая ребенка в школу, планирует покупку цветов. Учитывая высокий спрос и ажиотаж, многие будут искать возможность приобрести букеты дешевле и вовремя», — рассказала GR-директор ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова.

Эксперт подчеркивает: когда появляется заманчивое предложение купить цветы оперативно и по сниженной цене, покупатели редко задумываются о безопасности, чем и пользуются аферисты.

Похожее мнение высказывает кандидат технических наук, доцент, руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ксения Ахрамеева. По ее словам, в разгар предшкольной суеты желание скорее вычеркнуть покупку цветов из списка может полностью отключить критическое мышление у будущей жертвы.

Какие схемы обмана могут применять мошенники перед 1 сентября

К концу лета 2025 года мошенники продолжают использовать поддельные сайты, предлагающие букеты ко Дню знаний. На таких ресурсах часто размещаются заманчивые акции и большие скидки, что воздействует на психологию покупателей, снижая их бдительность.

«Помимо потерь в размере стоимости букета и испорченного Дня знаний покупатель рискует потерять доступ к своим личным данным, если продиктует цифры из СМС под видом подтверждения заказа», — поясняет Ахрамеева.

Если клиент просит фото собранного букета перед отправкой, злоумышленники могут воспользоваться нейросетью и отправить сгенерированное изображение, предупреждает руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова. При этом нейросетевые изображения не вызывают подозрений, так как их используют и реальные продавцы для оформления предложений.

«Не стоит забывать, что внимание мошенников может быть приковано и к инициативам вроде покупки одного букета на весь класс, когда оставшиеся деньги отправляют на благотворительность. Такие схемы тоже могут использоваться как предлог для сбора средств», — отметил руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Распространенные схемы мошенников

Мошенники прибегали к теме букетов и в прошлые годы. Так, например, в 2024 году перед началом учебного года злоумышленники активно публиковали объявления с предложением красивых букетов по заниженным ценам. Причину низкой стоимости они объясняли тем, что цветы якобы выращены в регионе и не требуют транспортировки.

Кроме того, в Сети появлялись подделки под популярные сайты цветочных магазинов, где можно было оформить предоплаченный заказ, но доставка, понятное дело, так и не происходила. Иногда аферисты действительно отправляли букет, но для подтверждения получения товара просили ввести код из СМС на поддельной странице, что открывало доступ к финансовым сервисам и аккаунтам на портале «Госуслуги».

Чем опасны такие схемы и как себя обезопасить

«Букетные» схемы рассчитаны на всех родителей, особенно на тех, кто работает и не имеет возможности лично посещать магазины. Эти покупатели часто ограничены в бюджете и охотно соглашаются на выгодные предложения.

Опасность подобных схем заключается не только в потере денег и испорченном празднике, но и в возможной утрате доступа к банковским счетам и «Госуслугам».

Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперты советуют соблюдать основные меры предосторожности. Настороженность должны вызывать слишком большие скидки и необычные бонусы — именно на этом строятся многие мошеннические схемы.

«Чтобы защититься, стоит покупать букеты только у проверенных цветочных салонов, желательно через официальные сайты или приложения. Не переходите по ссылкам из случайных рассылок и не вводите платежные данные на подозрительных страницах», — отметил руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Киберспециалисты также советуют внимательно проверять адрес сайта: фишинговые страницы часто маскируются под настоящие. Стоит обращать внимание на сигналы браузера и антивирусных систем — они могут предупредить об опасности.

