Заложники одной роли: как изменились актеры из фильма «Американский пирог»

С выхода первой части фильма «Американский пирог» прошло 26 лет

Комедия «Американский пирог» вышла на экраны в 1999 году. Согласно сюжету, четыре одноклассника накануне выпускного заключают договор, по которому они должны лишиться девственности в самое ближайшее время.

«Американский пирог» стал своеобразным прорывом для индустрии развлечений, сделав жанр молодежной секс-комедии более откровенным и масштабным.

Но чем же сейчас занимаются сыгравшие в фильме актеры? Кто из них продолжает сниматься в успешных проектах, а кто ушел из кино? Разбирались в материале 5-tv.ru.

Джейсон Биггс (Джим)

Фото: Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; www.globallookpress.com/Ron Adar

Главного героя культовой комедийной ленты «Американский пирог» — Джима — сыграл актер Джейсон Биггс. Сначала его персонаж был представлен как неловкий, немного полноватый и недалекий парень, чья основная цель — потерять девственность. Но уже во второй части франшизы та самая девушка, с которой ему удается достичь цели, станет для него «той единственной».

Когда «Американский пирог» вышел на экраны Джейсону Биггсу был всего 21 год. После ошеломляющего успеха этой картины он стал много сниматься. Так, Биггс заключил эксклюзивный контракт с Miramax Films и одновременно — сделку на разработку новых проектов с 20th Century Fox Television.

В 2008 году актер обручился с актрисой Дженни Моллен, с которой познакомился на съемках фильма «Девушка моего лучшего друга». В настоящее время супруги воспитывают двух сыновей: Сида и Лазло.

Сейчас Джейсону Биггсу 47 лет. Актер до сих пор востребован в кино. Он часто снимается в сериалах, но получает, в основном, вторстепенные роли.

Шонн Уильям Скотт (Стифлер)

Фото: Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; www.globallookpress.com/Lisa O'Connor

В «Американском пироге» Шонн Уильям Скотт, сыграл роль Стива Стифлера. Его герой — грубый и недалекий спортсмен-тусовщик, который уже лишился девственности, поэтому он единственный кто не участвовал в споре.

Когда вышла первая часть комедии «Американский пирог» Скотту было 23 года. После успеха картины он снялся во многих популярных лентах. Среди них — «Пункт назначения», «Сокровища Амазонки», «Вышибала» и другие.

Сейчас актеру 48 лет. В 2024 году он развелся с дизайнером интерьеров Оливией Коренберг. Пара была вместе около трех лет. В этом браке у актера родилась дочь Фрэнки Роуз. Официальная причина развода — «непримиримые разногласия».

Шонн Уильям Скотт, в отличие от своего культового персонажа Стифлера, предпочитает не говорить лишнего о личной жизни. О его романах публике практически ничего неизвестно. Даже об отношениях Скотта с Коренберг пресса узнала только после рождения дочери.

Элисон Ханниган (Мишель)

Фото: Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; www.globallookpress.com/Billy Bennight

В фильме «Американский пирог» актриса Элисон Ханниган сыграла чудаковатую флейтистку из школьного оркестра по имени Мишель. В более поздних картинах именно она вышла замуж за Джима и родила от него сына Эвана.

Элисон Ханниган снялась в культовой комедии, когда ей было 25 лет. На тот момент она уже была известна благодаря нескольким крупным проектам, среди которых «Баффи — истребительница вампиров».

В настоящее время Элисон Ханниган 51 год. Она продолжает сниматься в кино. Однако заметных ролей в ее фильмографии нет.

Элисон счастлива в браке с актером Алексисом Денисофом. Пара познакомилась во время съемок «Баффи — истребительница вампиров». В 2003 году они связали себя узами брака. Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей.

Крис Кляйн (Острейкер)

Фото: Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; Mary Evans/Allstar/Graham Whitby/ТАС

Актер Крис Кляйн в комедии «Американский пирог» сыграл одного из лучших друзей главного героя Джима.

После «Американского пирога» Криса Кляйна снялся еще в двух известных картинах: «Мы были солдатами» и «Просто друзья». Однако позже его карьера застопорилась. Причина — проблемы с алкогольной зависимостью. Он был даже арестован за вождение в нетрезвом виде. Это произошло в 2005 году в Лос-Анжелесе. Через пять лет после инцидента, в 2010-м, актер прошел курс реабилитации.

В 2015-м Крис Кляйн женился на турагенте Лейне Роуз Тайфолт. В этом браке у него родилось двое детей. Сейчас ему 46 лет. Он продолжает изредка сниматься в кино.

Тара Рид (Вики)

Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; www.globallookpress.com/Billy Bennight

В комедии «Американский пирог» Тара Рид сыграла роль Вики, которая принесла ей славу и статус секс-символа. Ее персонаж — девушка Кевина (еще одного друга Джима. — Прим. ред.), с которой он расстался так как они собирались поступать в разные университеты.

Тара Рид снялась более чем в 60 картинах. Несмотря на это, ее самой известной работой по-прежнему остается франшиза «Американский пирог».

Сейчас актрисе 49 лет. У нее нет ни мужа, ни детей. В начале нулевых у Тары было несколько бурных романов, но все они закончились ничем. В 2013 актриса даже вышла замуж за диджея, но через год развелась.

Эдди Кэй Томас (Финч)

Фото: Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; CJ Rivera/ТАСС

Во франшизе «Американский пирог» актер Эдди Кэй Томас сыграл одного из лучших друзей Джима — интеллектуала-эстета Пола Финча. Парень, как и остальные герои комедии, мечтал потерять девственность до окончания школы.

После ошеломительного успеха «Американского пирога» Эдди Кэй Томас продолжил свою актерскую карьеру. За последние годы он пробовал себя в разных жанрах. Например, в 2005 озвучил персонажа Барри Робинсона в мультсериале «Американский папаша!». Кроме того, актер участвовал в различных театральных постановках.

Сейчас актеру 44 года, женат, воспитывает троих детей.

Томас Иэн Николас (Кевин)

Фото: Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; www.globallookpress.com/FS

Томас Иэн Николас прославился благодаря роли Кевина в комедии «Американский пирог», хотя начал сниматься в кино, будучи еще ребенком. На момент выхода первой части скандальной ленты ему было всего 19 лет.

В начале 2000-х Томас посвятил всего себя музыке. Он основал группу TNB — Thomas Nicholas Band, команда выпустила несколько альбомов. В 2007 году актер женился на Колетт Николас, которая работала диджеем. В этом браке у него родилось двое детей. Пара рассталась в 2022 году.

Сейчас Томасу Иэну Николасу 45 лет. Он продолжает заниматься музыкой.

Мина Сувари (Хэзер)

Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; www.globallookpress.com/Dave Starbuck

Актриса Мина Сувари в «Американском пироге» исполнила роль красотки Хэзер, которой был увлечен Острейкер.

На момент выхода «Американского пирога» ей было 20 лет. После этого фильма карьера Сувари, как и у многих других героев культовой ленты, пошла в гору. Она снялась в таких лентах, как «Американская девственница» и «Неудачник», а не менее запоминающейся, чем в «Американском пироге» стала ее роль в известном фильме «Красота по-американски» с Кевином Спейси.

Сегодня Мине Сувари 46 лет. Она продолжает сниматься в кино. В 2018 году актриса в третий раз вышла замуж. А в 2021 году она впервые стала матерью: у нее родился сын Кристофер.

Юджин Леви (отец Джима)

Фото: Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; www.globallookpress.com/Birdie Thompson

Канадский актер Юджин Леви в комедии «Американский пирог» сыграл отца Джима — Ноя Ливенштейна. Пожалуй, это один из самых узнаваемых героев культовой франшизы. Он запомнился зрителям своим очень откровенным и неожиданным участием в обсуждении сексуальных проблем сына.

Сейчас актеру 78 лет. Несмотря на возраст, он активно снимается в рекламе и участвует во многих телевизионных проектах. Всего Юджин Леви снялся в более чем 115 работах.

Актер уже 49 лет женат на сценаристе Деборе Дивайн. У них есть двое детей.

Дженнифер Кулидж (мама Стифлера)

Фото: Кадр из х/ф «Американский пирог», реж.: Пол Вайц, Крис Вайц, 1999 г; www.globallookpress.com/Cover Images

Актриса Дженнифер Кулидж во франшизе «Американский пирог» сыграла соблазнительную мать одного из главных героев — Стифлера. Эта роль принесла ей широкую известность и сделала образ «мамы Стифлера» нарицательным в американской культуре. По сюжету у женщины был роман с одноклассником Джима — Полом Финчем.

После «Американского пирога» Кулидж продолжила сниматься в других известных картинах, среди которых, например, «Блондинка в законе». Кроме того, в 2020-м актриса обрела новую волну популярности, снявшись в сериале «Белый лотос». В 2023-м она получила премию «Золотой глобус» и «Эмми».

Сейчас Дженнифер 64 года. Официально у актрисы нет детей. Замужем она тоже никогда не была. Сама Кулидж объясняла это тем, что не нашла подходящего партнера, а также признавала свою личную незрелость.

