Захарова прокомментировала высказывания вице-президента США об уступках России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 29 августа заявила, что комментарии по поводу слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможных «уступках» России в переговорах по Украине следует запрашивать у американской стороны. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Свои подходы мы обозначаем, президент об этом говорит регулярно, министр иностранных дел дает развернутый анализ на этот счет, мы комментируем также постоянно», — подчеркнула Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что, вероятно, Вэнс развивал мысль, ранее озвученную президентом США Дональдом Трампом в апреле 2025 года. Тогда американский лидер упоминал о возможности «уступок» России в адрес Украины.

Кроме того, 18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. На ней украинский лидер не смог ответить на вопрос о готовности к территориальным уступкам для урегулирования конфликта.

Зеленский также сообщил о намерении принять участие в трехсторонних переговорах с участием Трампа и президента России Владимира Путина, если такие переговоры состоятся.

